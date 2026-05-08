Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde trafikte motosikletinin ön tekerini kaldırarak ilerleyen sürücüye ağır ceza uygulandı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren görüntülerin güvenlik kameralarına yansımasının ardından polis ekipleri harekete geçti.

Olay, Habib Hoca Mahallesi’nde bulunan İnönü Caddesi Cazgır Kavşağı üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeyken motosikletinin ön tekerini kaldırarak ilerleyen sürücü, hem kendi güvenliğini hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske attı.

GÜVENLİK KAMERALARI TESPİT ETTİ

Çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde motosiklet sürücüsünün B.Ö. olduğu belirlendi.

Trafik ekipleri tarafından yakalanan sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Polis ekipleri tarafından yapılan işlemler kapsamında B.Ö.’nün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca motosiklet de aynı süre boyunca trafikten men edildi.

Sürücüye, “Akrobatik hareketlerle motosiklet kullanmak” ve “Kask takmamak” maddelerinden toplam 56 bin lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yetkililer, özellikle şehir içi trafikte yapılan kontrolsüz motosiklet hareketlerinin ciddi kazalara yol açabileceğine dikkat çekerek sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Son dönemde sosyal medyada paylaşım amacıyla yapılan tehlikeli motosiklet hareketlerinin arttığına dikkat çekilirken, emniyet birimlerinin bu tür ihlallere yönelik denetimlerini sıklaştırdığı belirtildi.