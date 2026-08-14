SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 1’i bebek olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Akyazı ilçesine bağlı Yongalık Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile minibüs, çift şeritli yolda henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çarpışmanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede kaza yerine ulaşan ekipler, yaralılara müdahale ederken jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.

ARAÇTA SIKIŞANLARI İTFAİYE KURTARDI

Kazanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan bazı kişiler araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri, yaralıların güvenli şekilde çıkarılması için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar sağlık görevlilerine teslim edildi.

1’İ BEBEK 9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde iki araçta bulunan toplam 9 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar arasında bir bebeğin de bulunduğu öğrenildi.

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 1’i bebek 9 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından araçlarda hasar meydana gelirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolun güvenli hale getirilmesi için çalışma yapıldı.

Jandarma ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.