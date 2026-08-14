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Sarıyer’in yedeklerinde ise Attamah, Erdi Dikmen, Batuhan Kör, Eren Karadağ, Tunahan Ergül, Hasan Emre Yeşilyurt, Yağız Şen, Furkan Gedik, Ahmet Göcen ve Dalo bulunuyor.

Esenler Erokspor’un yedek kulübesinde Tugay Kaçar, Janvier, Kubilay Kanatsızkuş, Bahadır Öztürk, Ferhat Yazgan, Ertuğrul Çetin, Erkan Kaş, Yusuf Arda Özyurt ve Harun Genç yer alıyor.

Karşılaşma TRT Spor ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi TRT Spor’dan şifresiz takip edebilecek.

Mücadeleyi hakem Süleyman Bahadır yönetecek. Bahadır’ın yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ve Demirhan Emir yapacak. Dördüncü hakem Emrullah Baydar, VAR hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak mücadelede ev sahibi ekip sezondaki ilk galibiyetini almak isterken, Sarıyer ise ilk haftadaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

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