Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak mücadelede ev sahibi ekip sezondaki ilk galibiyetini almak isterken, Sarıyer ise ilk haftadaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
MAÇ SAAT 21.30’DA
Esenler Erokspor-Sarıyer karşılaşması saat 21.30’da başlayacak.
Mücadeleyi hakem Süleyman Bahadır yönetecek. Bahadır’ın yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ve Demirhan Emir yapacak. Dördüncü hakem Emrullah Baydar, VAR hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT Spor ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi TRT Spor’dan şifresiz takip edebilecek.
ESENLER EROKSPOR İLK 11
Erdem Canpolat, Claro, Onur Ulaş, Enes Alıç, Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar, Recep Niyaz, Buljubasic, Yusuf Erdoğan, Samudio, Zeqiri.
SARIYER İLK 11
Sehic, Eşref Korkmazoğlu, Kaan Arslan, Cebrail Karayel, Caner Osmanpaşa, Barış Alıcı, Silva, Efecan Karaca, Doğancan Davas, Poko, Eze.
YEDEKLER DE BELLİ OLDU
Esenler Erokspor’un yedek kulübesinde Tugay Kaçar, Janvier, Kubilay Kanatsızkuş, Bahadır Öztürk, Ferhat Yazgan, Ertuğrul Çetin, Erkan Kaş, Yusuf Arda Özyurt ve Harun Genç yer alıyor.
Sarıyer’in yedeklerinde ise Attamah, Erdi Dikmen, Batuhan Kör, Eren Karadağ, Tunahan Ergül, Hasan Emre Yeşilyurt, Yağız Şen, Furkan Gedik, Ahmet Göcen ve Dalo bulunuyor.