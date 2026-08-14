MARDİN’in Nusaybin ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, 68 yaşındaki Asya Cebe hayatını kaybetti. Cebe’nin eşi S.C. ise cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Şahin Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

İddiaya göre S.C. ile yatalak olduğu belirtilen eşi Asya Cebe arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.C.’nin eşini bıçakladığı öne sürüldü.

Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Asya Cebe’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, Cebe’nin cenazesi işlemlerin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burada gerçekleştirilecek ön otopsinin ardından cenazenin detaylı otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderileceği belirtildi.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından S.C., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, çift arasında çıkan tartışmanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.