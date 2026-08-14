Antalya'da şehir içi ulaşımı rahatlatmak amacıyla yeni bir adım atıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Ulaşım tarafından yapılan duyuruya göre, Sarısu ile Antalya Havalimanı arasında sefer yapan 400 numaralı otobüs hattının güzergahında değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme, 16 Ağustos 2026

Pazar günü itibarıyla hayata geçirilecek.

GÜZERGAHA YENİ MAHALLELER EKLENDİ

Havalimanına doğrudan ulaşım sağlayan önemli hatlardan biri olan 400 numaralı otobüsün rotası genişletildi. Mevcut hatta yapılan eklemeyle birlikte araçlar artık Sarısu ve Hurma mahallelerinin içinden de yolcu alacak. Bu güncellemeyle, söz konusu bölgelerde ikamet eden vatandaşların havalimanına aktarmasız ulaşım imkanına kavuşması hedefleniyor.

YENİ SEFER SAATLERİ VE SIKLIĞI NASIL OLACAK?

Güzergah uzatımının yanı sıra hattın çalışma planlaması da güncellendi. Buna göre 400 numaralı hat, sabah 06.00'da başlayacağı mesaisine gece yarısı 00.00'a kadar devam edecek. Ulaşım planlamasında sefer aralıkları 90 dakika olarak belirlendi. Vatandaşların duraklarda bekleme süresini optimize edebilmesi için güncel hareket saatlerinin belediyenin resmi ulaşım uygulamalarından takip edilmesi önem taşıyor.