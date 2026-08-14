Alihan Kuriş soruşturmasında yeni deliller: Almanya ve İsrail bağlantıları ortaya çıktı

Bunlar da ilginizi çekebilir

6 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi yeniden hesaplandı: En yüksek kazanç veren banka belli oldu

Strum Graz - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

VAR’da Fedai San, AVAR’da ise Mehmet Salih Mazlum görev yapacak.

Icardi'nin yeni adresi belli oldu: Gattuso açıkladı

Karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek. Yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Suat Güz yaparken, dördüncü hakem Asen Albayrak olacak.

Konuk ekibin sahaya çıkacağı kadro ise şöyle:

Galatasaray mücadeleye şu 11’le başlayacak:

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu, Galatasaray ile Arca Çorum FK arasında oynanacak mücadeleyle başlıyor. RAMS Park’ta saat 21.30’da başlayacak karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11’leri açıklandı. Son şampiyon Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Arca Çorum FK’yı sahasında konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde sezona galibiyetle başlamayı hedeflerken Çorum FK ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.