Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu, Galatasaray ile Arca Çorum FK arasında oynanacak mücadeleyle başlıyor. RAMS Park’ta saat 21.30’da başlayacak karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11’leri açıklandı.
Son şampiyon Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Arca Çorum FK’yı sahasında konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde sezona galibiyetle başlamayı hedeflerken Çorum FK ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak.
GALATASARAY’IN İLK 11’İ
Galatasaray mücadeleye şu 11’le başlayacak:
Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış, Osimhen.
ARCA ÇORUM FK’NIN İLK 11’İ
Konuk ekibin sahaya çıkacağı kadro ise şöyle:
Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Berat, Fredy, Karlsbakk, Serdar, Kyziridis, Ramirez.
MAÇ SAAT 21.30’DA
Galatasaray-Arca Çorum FK karşılaşması 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30’da RAMS Park’ta oynanacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
HAKEM BATUHAN KOLAK
Karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek. Yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Suat Güz yaparken, dördüncü hakem Asen Albayrak olacak.
VAR’da Fedai San, AVAR’da ise Mehmet Salih Mazlum görev yapacak.