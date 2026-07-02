İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan ve görme yetisini kaybeden Kardelen Tezcan, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tarih Bölümü'nden mezun olma sevincini yaşadı. Bu başarıda en büyük pay ise dört yıl boyunca kızıyla birlikte üniversite sıralarında oturan anne Ebru Tezcan'a ait.

Genç kadının sağlık sorunları 18 yaşındayken bulanık görme şikayetiyle hastaneye başvurmasıyla başladı. Yapılan kontrollerde sol gözünde retina ayrılması tespit edilen Tezcan, önce sol gözünün, ilerleyen süreçte ise sağ gözünün görme işlevini tamamen yitirdi.

EĞİTİM HAYATINA AÇIK ÖĞRETİMLE DEVAM ETTİ

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle lise eğitimini açık öğretim üzerinden tamamlamak zorunda kalan Kardelen Tezcan, pes etmeyerek dört yıl önce DEÜ Tarih Bölümü'nü kazandı. Ancak üniversitede derslerin yoğunluğu ve sadece ses kayıtlarını takip ederek not tutmanın zorluğu nedeniyle akademik süreçte güçlükler yaşadı.

GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Üniversitelerde görme engelli öğrencilerin eğitim süreçlerinde genellikle ses kayıt cihazları, ekran okuyucu programlar veya gönüllü okuyucular devreye giriyor. Ancak öğrencilerin talebi ve bölüm başkanlıklarının özel izniyle birinci derece aile bireyleri de derslere refakatçi olarak katılabiliyor. Bu uygulama, öğrencinin akademik adaptasyonunu doğrudan artırıyor.

BÖLÜM BAŞKANLIĞINDAN ÖZEL İZİN ÇIKTI

DEÜ

Tarih Bölüm Başkanlığı'nın verdiği onayla anne Ebru Tezcan, kızının eğitimine destek olmak için derslere katılmaya başladı. Dört yıl boyunca kızıyla amfilere giren anne, tüm ders notlarını tutarak kızının sınavlara donanımlı bir şekilde hazırlanmasını sağladı.

Önceki gün düzenlenen mezuniyet töreninde kep atma heyecanını birlikte yaşayan anne ve kız, diplomalarını aldı. Ebru Tezcan yaptığı açıklamada, çok zorlu bir süreçten geçtiklerini ancak kızının hayallerinden asla vazgeçmediklerini aktardı. Kardelen Tezcan ise annesinin derslere girmesinin sağladığı katkıya dikkat çekerek, bu destekle daha büyük bir başarı elde ettiğini bildirdi.