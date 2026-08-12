​MİLLİ İRADE VURGUSU VE TAVİZ UYARISI

​Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren düzenlemelerin milletin iradesi ve Cumhuriyetin temel değerleri gözetilerek hazırlanması gerektiğini belirtti. Türkoğlu, "Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren her düzenlemenin, milletimizin iradesi ve Cumhuriyetimizin temel değerleri gözetilerek hazırlanması gerektiğine inanıyoruz. Çerçeve yasa adı altında, terörle mücadele konusunda Türk milletinin kabul etmeyeceği tavizlere kapı açabilecek hiçbir düzenlemeyi kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

​Açıklamasında barışa karşı olmadıklarını, asıl hedefin terör örgütü taleplerinin siyasallaşması olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Bizim itirazımız barışa değil; terörün ve terör örgütünün taleplerinin siyasal veya hukuki kazanıma dönüştürülmesi ihtimalinedir. Şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin hakkı ve Türk milletinin güvenliği bizim için pazarlık konusu değildir" dedi.

​ALANYALILARA MEYDAN ÇAĞRISI

​Demokratik ve hukuki bir itiraz gerçekleştireceklerini belirten Fikret Türkoğlu, eylemin zaman ve yer detaylarını aktararak tüm vatandaşları davet etti. Pazar günü saat 18.00'de Alanya Atatürk Anıtı önünde bir araya geleceklerini belirten Türkoğlu, program kapsamında ilk olarak Gençliğe Hitabe'nin okunacağını, ardından çerçeve yasaya yönelik itirazların kamuoyuyla paylaşılacağı basın açıklamasının gerçekleştirileceğini kaydetti.

​Türkoğlu açıklamasını, "Tüm Alanyalı hemşerilerimizi, gençlerimizi ve Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan herkesi Pazar günü saat 18.00’de Atatürk Anıtı önüne davet ediyoruz. Çerçeve yasaya itiraz ediyoruz. Milletimizin iradesini savunuyoruz. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkıyoruz" sözleriyle tamamladı.