Manavgat Irmağı'nda dün akşam saatlerinde gezintiye çıkan B.G. isimli kadın, su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu bulunduğu adacıkta mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri, vatandaşı bot yardımıyla güvenli bölgeye çıkardı.

Olay öncesinde şelale çevresini gezen B.G., suların çekik olmasından faydalanarak ırmak ortasında beliren adacığa yürüyerek geçti. Ancak kısa süre sonra nehrin debisinin artmasıyla dönüş yolunun kapandığını fark eden kadın için kurtarma çalışması başlatıldı.

EKİPLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kıyıya getirilen B.G., kurtarma personeline mahcubiyetini dile getirdi. Aktarılan bilgilere göre, jandarma ve itfaiye görevlilerine yönelik defalarca "Çok özür dilerim, böyle olduğunu bilmiyordum" ifadelerini kullanan kadın, daha sonra Sarılar Jandarma Karakolu'na götürüldü. Yetkililer tarafından B.G. hakkında idari işlem yapıldığı bildirildi.

SU SEVİYESİ NEDEN ANİDEN YÜKSELİYOR?

Manavgat Irmağı gibi debisi yüksek akarsularda, baraj faaliyetleri veya doğal akış rejimindeki değişimler nedeniyle su seviyesi dakikalar içinde değişebiliyor. Bölgeyi ziyaret edenlerin, özellikle suların azaldığı dönemlerde ortaya çıkan geçici adacıklara yürümesinin, ani su yükselmelerinde mahsur kalma riski taşıdığı belirtiliyor.