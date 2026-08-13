2019 Alanya Belediye Başkanlığı adayı, olan girişimci ve iş insanı Anastasia Petrova Çetinkaya uluslararası ilişkiler alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Anastasia Petrovna Çetinkaya; Çinli girişimci Jevon Liu ve Endonezyalı girişimci Iwan Veri Fendi, Endonezya’nın Borneo adasında Dayak halkının önemli geleneksel liderlerinden Panglima Jilah tarafından kendi köyü Sambora Kabupaten Mempawah'da kabul edildi. Görüşmede Dayak kültürünün Türkiye’de tanıtılması, Türkiye ve Endonezya arasında kültürel değişim projelerinin geliştirilmesi ve Panglima Jilah’ın Türkiye ziyareti ele alındı.

Borneo’nun kalbinde gerçekleşen bu özel buluşma, dünyanın kadim yerli kültürlerinden biri olan Dayak kültürünün Türkiye üzerinden uluslararası kamuoyuna tanıtılması açısından yeni bir kültürel köprünün başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Çetinkaya, Jevon Liu ve Iwan Veri Fendi ile beraber Panglima Jilah’ın kendi köyü Sambora Kabupaten Mempawah'da özel konuğu oldu. Panglima Jilah, konuklarına Dayak halkının tarihini, geleneklerini, kültürel mirasını ve yaşam biçimini yerinde anlattı.

Bu özel kabul, ziyaretçilere Dayak kültürünü yalnızca dışarıdan gözlemlemek yerine, kendi geleneksel liderinden dinleme ve doğrudan tanıma fırsatı sundu.

Panglima Jilah, Endonezya’da Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) olarak bilinen ve kamuoyunda Pasukan Merah adıyla tanınan yapılanmanın lideridir. Dayak geleneklerinin, kültürel kimliğinin ve mirasının korunması konusunda öne çıkan önemli isimlerden biridir.

“TÜRKİYE’DE DAYAK KÜLTÜRÜNÜ TANITMAK İSTİYORUM”

Görüşmenin en dikkat çekici sonuçlarından biri, Panglima Jilah’ın Türkiye’yi ziyaret etme yönündeki isteğini dile getirmesi oldu.

Türkiye’nin zengin tarihi, kültürel çeşitliliği ve farklı toplumlar arasında kültürel köprüler kurma potansiyeli üzerinde durulurken, Dayak kültürünün Türkiye’de tanıtılması ve Türkiye üzerinden daha geniş bir uluslararası kamuoyuna ulaştırılması fikri öne çıktı.

Panglima Jilah’ın mesajı şöyle:

«Dayak halkının kültürü, tarihi ve gelenekleri bizim için büyük bir mirastır. Bu mirası yalnızca Borneo’da değil, dünyanın farklı bölgelerinde de tanıtmak istiyoruz. Türkiye’nin zengin tarihi ve kültürel yapısını biliyorum. Türk halkıyla tanışmak, kendi kültürümüzü Türk halkıyla paylaşmak ve iki halk arasında yeni bir dostluk köprüsü kurmak istiyorum. Türkiye’ye gelerek Dayak kültürünü Anadolu’da tanıtmak benim için büyük bir onur olacaktır.»

Anastasia Petrovna Çetinkaya ise buluşmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu belirterek şunları söyledi:

«Panglima Jilah tarafından kendi köyünde kabul edilmek ve Dayak halkının tarihini, geleneklerini ve yaşam biçimini doğrudan kendisinden dinlemek bizim için büyük bir onur oldu. Ancak bu buluşmanın anlamı bununla sınırlı değil. Bizim için asıl önemli olan, Borneo’nun eşsiz Dayak kültürünü Türkiye’ye taşımak ve Türk halkının bu kadim kültürü yakından tanımasını sağlamak.»

Çetinkaya sözlerine şöyle devam etti:

«Türkiye yalnızca Dayak kültürünü tanıyan bir ülke olmamalı. Türkiye, bu kültürün dünyaya tanıtılmasında önemli bir köprü olabilir. Borneo’da başlayan bu kültürel diyaloğun Anadolu’da devam etmesini ve iki halk arasında kalıcı dostluk bağları oluşturmasını istiyoruz.»

BORNEO’DAN ANADOLU’YA: DAYAK VE YÖRÜK KÜLTÜRLERİ BULUŞABİLİR

Görüşmede gelecekte Türkiye’de gerçekleştirilebilecek kültürel projeler de gündeme geldi.

Özellikle Dayak ve Yörük kültürleri arasında kurulabilecek kültürel bağ, önemli bir iş birliği alanı olarak değerlendirildi.

Her iki kültürün de güçlü geleneksel kimliklere, zengin sözlü kültüre, el sanatlarına, geleneksel müziğe, kıyafetlere ve doğayla kurduğu özel ilişkiye sahip olması, karşılıklı kültürel değişim projeleri için önemli bir zemin oluşturuyor.

Bu kapsamda gelecekte;

- Dayak-Yörük kültür buluşmaları,

- karşılıklı kültür festivalleri,

- geleneksel müzik ve dans gösterileri,

- geleneksel kıyafet ve el sanatları sergileri,

- gençlere yönelik kültürel değişim programları,

- üniversiteler ve kültür kurumları arasında iş birlikleri,

- Türkiye ve Endonezya arasında kültür turizmi projeleri

gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

“AMAÇ DAYAK KÜLTÜRÜNÜ YALNIZCA GÖRSEL BİR TANITIMA İNDİRGEMEK DEĞİL”

Planlanan Türkiye ziyaretinin amacı, Dayak kültürünü yalnızca geleneksel kıyafetler, danslar veya kültürel gösteriler üzerinden tanıtmak değildir.

Asıl amaç; Dayak halkının tarihini, kültürel kimliğini, geleneklerini, sanatını, doğayla ilişkisini ve yaşam felsefesini kendi temsilcilerinin anlatımıyla Türk ve uluslararası kamuoyuna ulaştırmak.

Dayak kültürünün yalnızca dışarıdan görülen yönleriyle değil, tarihi, değerleri, gelenekleri ve toplumun yaşam biçimiyle bir bütün olarak tanıtılması hedefleniyor.

Bu nedenle Panglima Jilah’ın Türkiye ziyareti, yalnızca bir protokol ziyareti olarak değil, uzun vadeli bir kültürel diplomasi projesinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

PANGLİMA JİLAH’IN TÜRKİYE ZİYARETİ İÇİN İLK ADIM

Panglima Jilah’ın Türkiye’ye gelmesi halinde İstanbul ve Antalya başta olmak üzere farklı şehirlerde kültür kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, medya kuruluşları ve Yörük-Türkmen kültür dernekleriyle görüşmeler yapılması hedefleniyor.

Bu ziyaret kapsamında Türkiye ile Borneo arasında bir kültürel iş birliği protokolü oluşturulması ve karşılıklı kültür programlarının başlatılması da gündemde.

Çetinkaya’ya göre bu girişim, yalnızca Türkiye ve Endonezya arasındaki ilişkiler açısından değil, dünyanın farklı bölgelerindeki kadim kültürlerin birbirini tanıması açısından da önem taşıyor.

«Bugün Borneo’da başlayan bu buluşmanın yarın İstanbul’da, Antalya’da ve Anadolu’nun farklı şehirlerinde devam etmesini istiyoruz. Dayak halkının sesi yalnızca Borneo’da duyulmamalı. Bu eşsiz kültürü Türkiye’de tanıtmak ve Türkiye’den dünyaya ulaştırmak istiyoruz.»

“BORNEO’DAN ANADOLU’YA, ANADOLU’DAN DÜNYAYA”

Panglima Jilah’ın Türkiye ziyaretinin gerçekleşmesi halinde, bu buluşmanın iki farklı coğrafyanın kültürel mirasını bir araya getiren önemli bir örnek olması bekleniyor.

Bir tarafta Borneo’nun kadim Dayak kültürü, diğer tarafta Anadolu’nun Yörük ve Türkmen mirası…

Farklı coğrafyalarda gelişmiş olsalar da geleneklerini, toplumsal dayanışmayı, doğayla ilişkilerini ve kültürel kimliklerini koruma mücadelesini sürdüren iki kültürün bir araya gelmesi, yeni bir uluslararası kültürel değişim modelinin ortaya çıkmasına katkı sağlayabilir.

Bu nedenle köyü Sambora Kabupaten Mempawah'da gerçekleştirilen buluşma, yalnızca bir ziyaret olarak değil,

“Borneo’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan dünyaya uzanan yeni bir kültür köprüsünün ilk adımı” olarak değerlendiriliyor.

Panglima Jilah’ın Türkiye ziyaretinin önümüzdeki dönemde somutlaştırılması ve kültür, medya, akademi, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla geniş kapsamlı bir Türkiye-Dayak Kültür Buluşması düzenlenmesi hedefleniyor.

Bu buluşmanın, Türkiye ile Endonezya arasındaki dostluk ilişkilerine kültürel bir boyut kazandırması ve Dayak kültürünün Türkiye üzerinden dünya kamuoyunda daha geniş bir görünürlük kazanmasına katkı sağlaması bekleniyor.