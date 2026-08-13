Türkiye genelinde banka hesaplarına kaynağı belirsiz şekilde aktarılan paraları harcayan vatandaşlar, ciddi hukuki yaptırımlarla yüzleşiyor. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, hesaba yanlışlıkla gelen meblağın kişisel harcamalarda kullanılması veya başka bir hesaba transfer edilmesi hem tazminat davalarına hem de hapis cezasına yol açabiliyor.

Türk Borçlar Kanunu kapsamında, haksız zenginleşme ilkesi gereği yanlışlıkla gönderilen paranın yasal faiziyle birlikte iade edilmesi zorunlu tutuluyor. Parayı alan tarafın bu tutarı kendi hakkı gibi görmesi hukuk sisteminde geçerli bir mazeret sayılmıyor. Gönderici, açacağı iddia ve tespit davalarıyla zararını tamamen tahsil edebiliyor.

HAPİS CEZASI RİSKİ BULUNUYOR

Maddi yaptırımların ötesinde, yanlışlıkla gelen parayı iade etmekten kaçınan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu devreye giriyor. Uzmanlar, bu eylemin "kaybolmuş veya hataen ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf" suçu kapsamında değerlendirildiğini bildiriyor. Adli süreç sonunda şüpheliler para cezasının yanı sıra hapis cezası alma ihtimaliyle de karşı karşıya kalıyor.

DOLANDIRICILIK AĞINA NASIL DÜŞÜLÜYOR?

Tanınmayan kişilerden gelen transferlerde en büyük tehlikelerden biri, vatandaşların bilmeden kara para aklama veya dolandırıcılık zincirine dahil edilmesidir. Sizi arayarak parayı farklı bir IBAN numarasına göndermenizi isteyen kişilere itibar edilmesi, suça iştirak anlamına gelebiliyor. Bu tür durumlarda doğrudan kişisel iletişim kurmak yerine sürecin resmi kanallarla yürütülmesi büyük önem taşıyor.

GÜVENLİ İADE İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Hesabında kaynağı belirsiz bir tutar gören kişilerin paraya kesinlikle dokunmaması ve harcama yapmaması gerekiyor. Durum fark edildiği an ilgili bankanın müşteri hizmetleri aranarak hatalı işlemin bildirilmesi şart koşuluyor. İade işleminin şahsi transfer yoluyla değil, banka sistemi üzerinden "hatalı transfer" koduyla bizzat banka yetkililerince yapılması ve tüm görüşme kayıtlarının olası bir davaya karşı saklanması tavsiye ediliyor.