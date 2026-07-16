Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Denizolgun'un ölüm süreci ve son günlerine ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya attı.

Antalya'daki toplantıda sert sözler söylediği öne sürüldü

Kaan Arslan'ın paylaşımına göre Arif Ahmet Denizolgun, ölümünden bir gün önce Antalya'da cemaatin yaklaşık 40 kişilik yönetim kadrosuyla bir araya geldi.

Paylaşımda, Denizolgun'un toplantıda üst düzey isimlere hitaben, "Siz bana ihanet ettiniz, ben sizinle beraber değilim" dediği ve toplantıyı terk ettiği iddia edildi.

Ardından uçakla İstanbul'a dönen Denizolgun'un vakit kaybetmeden Beykoz'daki çiftliğine geçtiği öne sürüldü.

🚨Süleymancıların lideri Arif Ahmet Denizolgun, 15 Temmuz'dan sonra şüpheli şekilde hayatını kaybetti!



▪️Alihan Kuriş, 9 Eylül 2016'da cenazenin en önünde yürüyerek tabutu taşıdı!



▪️Denizolgun, 7 Eylül'de vefat etti ve cenazesine 36 saat sonra ulaşıldı.



▪️Polis, ihbardan 8… pic.twitter.com/XCEb1F1EpC — Kaan Arslan (@kaanarslanKA) July 15, 2026

Çiftlikte yaşananlarla ilgili dikkat çeken iddialar

Paylaşımda yer alan iddialara göre;

Arif Ahmet Denizolgun, 6 Eylül 2016 günü saat 15.00 sıralarında Beykoz'daki çiftliğine giriş yaptı.

Bu kez yanında şoförü bulunmuyordu ve aracı kendisinin kullandığı ileri sürüldü.

7 Eylül sabahı şoförü Murat'ın çiftliğe gelerek Denizolgun'un içeride olup olmadığını kontrol ettiği, öğleden sonra ise ayrıldığı iddia edildi.

Aynı gün saat 19.00 sıralarında başka biriyle birlikte yeniden çiftliğe dönen şoförün Denizolgun'u yerde hareketsiz halde bulduğu öne sürüldü.

Ancak paylaşımda, resmi kayıtlarda olayın farklı şekilde yer aldığı ve cenazenin "koltuk üzerinde bulunduğu" bilgisinin yazıldığı iddia edildi.

🚨Süleymancıların lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 15 Temmuz darbesinden sonra şüpheli ölümü öncesi neler yaşandı?



🔻Denizolgun, ölümünden bir gün önce Antalya'da cemaatin 40 kişilik yönetimiyle bir araya geldi.



🔻Masadaki üst düzey isimlere hitaben “Siz baha ihanet ettiniz, ben… pic.twitter.com/5wpfH4kilC — Kaan Arslan (@kaanarslanKA) July 15, 2026

"Polis 8,5 saat sonra geldi" iddiası

Paylaşımda yer alan en dikkat çekici iddialardan biri de olay yerine müdahale süreci oldu.

İddiaya göre Emniyet'e haber verilmesine rağmen polis ekipleri olay yerine yaklaşık 8,5 saat sonra ulaştı.

Ardından cenazenin 8 Eylül'de Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü ifade edildi.

Otopsiyle ilgili çeşitli iddialar

Kaan Arslan'ın paylaşımında otopsi sürecine ilişkin de çok sayıda iddia yer aldı.

Paylaşımda;

Denizolgun'un boğazında, göz çevresinde ve alnında morluklar bulunduğu,

Bu bulguların otopsi raporuna geçirilmediği,

Olay yeri inceleme ekiplerinin fotoğraf çekmediği,

Midesinden 63 farklı zehirli madde çıktığı,

"Normal ölüm" raporuna imza atan üç doktordan birinin daha sonra FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği

öne sürüldü.

Bu iddiaların tamamı sosyal medya paylaşımında yer almakta olup, resmi makamlar tarafından doğrulanmış bilgiler değildir.

Çiftlikte başka şüpheli durumlar olduğu da öne sürüldü

Paylaşımda ayrıca olay yerinde başka dikkat çekici ayrıntılar bulunduğu iddia edildi.

Buna göre;

Dış kapının anahtarının kapı üzerinde takılı olduğu,

Çiftlik çalışanlarının yaklaşık 36 saat boyunca Denizolgun'un yanına gitmediği,

Cenaze bulunduğunda ağzından kanlı köpük geldiği,

Denizolgun'un cansız bedeninin bulunmasının ardından gece ilk gelen kişinin yeğeni Alihan Kuriş olduğu ileri sürüldü.

Alihan Kuriş hakkında da iddialar paylaşıldı

Paylaşımda, Alihan Kuriş'in yaklaşık iki yıldır cemaat içerisinde yasaklı olduğu ve Denizolgun ile görüşmediği iddia edildi.

Buna rağmen olay gecesi çiftliğe gelmesi, cenazede tabutu en önde taşıması ve kısa süre sonra cemaatin liderliğini üstlenmesiyle ilgili çeşitli sorular yöneltildi.

Ayrıca paylaşımda, Kuriş'in yurt dışındaki bazı temasları ve maddi destek aldığı öne sürülen kişilerle ilgili de soruşturulması gerektiği yönünde değerlendirmelerde bulunuldu.