Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündemini “Terörsüz Türkiye” süreci ile Antalya’daki teşkilat çalışmaları oluşturdu.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan, sürecin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bahçeli’nin ortaya koyduğu iradenin Türkiye açısından önem taşıdığını ifade etti.

“HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETTİK”

MHP Genel Merkezi’ndeki görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Abdurrahman Başkan, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezimizde Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’yi ziyaret ederek, Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması vesilesiyle hayırlı olsun dileklerimizi ilettik” dedi.

Başkan, söz konusu süreçte Bahçeli’nin izlediği politikaya dikkat çekerek, MHP liderinin yaklaşımının Türkiye ve bölge açısından önemli olduğunu savundu.

“TÜRKİYE’NİN HUZUR VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Abdurrahman Başkan açıklamasında, “Liderimizin kararlı ve tavizsiz duruşuyla yürüttüğü bu tarihi süreçte ortaya koyduğu güçlü irade ve liderlik, Türkiye’nin ve bölgenin huzur, güvenlik ve istikrarı açısından büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Başkan’ın açıklamasında, sürecin bundan sonraki dönemde Türkiye’nin güvenlik ve istikrarına sağlayacağı katkıya ilişkin beklentiler de öne çıktı.

ANTALYA İL KONGRESİ DE GÖRÜŞÜLDÜ

Bahçeli ile Başkan arasındaki görüşmede yalnızca ülke gündemindeki gelişmeler değil, MHP’nin Antalya’daki teşkilat çalışmaları da ele alındı.

Yaklaşan Antalya İl Kongresi hakkında Genel Başkan Bahçeli’ye bilgi veren Başkan’ın, kongre süreci ve teşkilat faaliyetleri konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

BAHÇELİ’DEN ANTALYA TEŞKİLATINA SELAM

Abdurrahman Başkan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Devlet Bahçeli’nin Antalya’daki parti teşkilatlarına da mesaj gönderdiğini aktardı.

Bahçeli’nin tüm Antalyalı dava arkadaşlarına selam ve muhabbetlerini ilettiğini belirten Başkan, Antalya teşkilatının çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Gerçekleştirilen görüşmenin, yaklaşan Antalya İl Kongresi öncesinde teşkilat çalışmaları açısından da önem taşıdığı belirtildi.