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Alanya’nın yoğun nüfuslu mahallelerinden Mahmutlar’da trafik güvenliği yeniden gündeme geldi. Ana arterlerdeki kavşaklarda trafik sinyalizasyon sistemlerinin yetersiz olduğunu belirten MAHKOD Basın Sözcüsü Gazeteci Mesut İlhan, özellikle sık kaza yaşandığını ifade ettiği noktalarda acil önlem alınmasını istedi.

Son olarak Barbaros Caddesi ile Ahmet Yatmaz Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana gelen trafik kazası, bölgedeki sinyalizasyon talebini yeniden gündeme taşıdı.

OTOMOBİL İLE SAFARİ JEEP ÇARPIŞTI

Edinilen bilgilere göre sahil yolu yönünden gelen bir otomobil ile Barbaros Caddesi üzerinden ilerleyen Safari Jeep kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçtaki hava yastıkları açılırken, olayın daha ciddi sonuçlara yol açmasının önüne geçildi. Safari Jeep’te bulunan turistlerin ise kazanın ardından büyük korku ve panik yaşadığı, bazı turistlerin gözyaşlarına hakim olamadığı belirtildi.

“HER GÜN BENZER KAZALAR YAŞANIYOR”

Bölgedeki trafik sorununa dikkat çeken Mesut İlhan, söz konusu kavşakta benzer kazaların sık sık meydana geldiğini ifade etti.

Ana caddelerin kesiştiği noktalarda sinyalizasyon sistemlerinin bulunmamasının sürücüler ve yayalar açısından risk oluşturduğunu belirten İlhan, sorunun daha ciddi kazalar yaşanmadan çözülmesi gerektiğini söyledi.

UKOME’YE TRAFİK LAMBASI ÇAĞRISI

İlhan, özellikle Barbaros Caddesi ile Ahmet Yatmaz Caddesi kavşağında trafik akışının güvenli hale getirilmesi için UKOME tarafından çalışma yapılmasını istedi.

İlhan, “Mahmutlar Barbaros Caddesi ve Ahmet Yatmaz Caddesi kavşağında her gün yaşandığı gibi bu sabah da aynı kazalardan biri yaşandı. Her gün kaza yaşanan bu kavşağa UKOME tarafından acil trafik lambası takılması artık bir mecburiyet oldu” dedi.

“KAZALAR OLMASIN, CANLAR YANMASIN”

Trafik güvenliği konusunda yetkililerin harekete geçmesini isteyen İlhan, Alanya Kaymakamlığına da çağrıda bulundu.

İlhan, “Alanya Kaymakamımızı göreve davet ediyoruz. Kazalar olmasın, canlar yanmasın diyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahmutlar’ın nüfusu ve trafik yoğunluğu dikkate alınarak ana caddelerdeki kavşakların yeniden değerlendirilmesini isteyen MAHKOD, özellikle kaza riski yüksek noktalarda sinyalizasyon ve trafik güvenliği tedbirlerinin artırılmasını talep etti.