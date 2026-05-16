Küresel piyasalarda artan faiz endişesi ve jeopolitik gerilimler, değerli metallerde sert bir satış dalgasına yol açtı. Spot altının ons fiyatı yüzde 2 oranında düşerek 4 bin 557,61 dolara geriledi. Gün içinde 4 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini test eden altın, haftalık bazda yatırımcısına yüzde 2,5 kaybettirdi.

Cnbc-E'nin aktardığı verilere göre, haziran teslimi ABD vadeli altın kontratları da yüzde 2,7 düşüşle 4 bin 561,90 dolar seviyesinden kapandı. Marex analisti Edward Meir, piyasadaki sert satışların arkasında güçlü doların ve küresel ölçekte yükselen tahvil faizlerinin yattığını bildirdi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yaklaşık bir yılın zirvesine ulaşması, faiz getirisi sunmayan altının yatırımcı tarafındaki elde tutma maliyetini artırdı.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE ENFLASYON ETKİSİ

ABD

Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda sabrının tükendiğine yönelik açıklamaları ve Çin ile süren ticari görüşmelerden somut bir sonuç alınamaması belirsizliği derinleştirdi. İran savaşının başlamasıyla petrol fiyatlarının yüzde 40'ın üzerinde fırlaması, küresel enflasyon baskılarını daha da belirgin hale getirdi. Bu makroekonomik tablo, merkez bankalarının para politikası adımlarını doğrudan şekillendiriyor.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapma ihtimalini büyük ölçüde fiyatlamaktan vazgeçti. Yüksek enflasyon ortamında faiz artırımı beklentilerinin yeniden güç kazanması, altından çıkışları hızlandıran temel faktör olarak piyasa raporlarına yansıdı.

GÜMÜŞ VE DİĞER METALLER NASIL ETKİLENDİ?

Değerli metallerdeki değer kaybı sadece altınla sınırlı kalmayıp geniş bir tabana yayıldı. Spot gümüş yüzde 7,7 düşüşle 77,07 dolara gerilerken, gün içinde yüzde 9'a varan kayıplarla 3 Mart'tan bu yana en kötü günlük performansını sergiledi. StoneX analisti Rhona O’Connell, gümüş fiyatlarının aşırı alım bölgesine girdiğini ve piyasada doğal bir düzeltme ihtiyacının oluştuğunu açıkladı.

Diğer endüstriyel ve değerli metallerde de benzer bir negatif seyir izlendi. Platin yüzde 3,6 kayıpla 1.982,47 dolara inerken, paladyum yüzde 1,5 oranında düşüş yaşayarak 1.415,09 dolara geriledi. Uzmanlar, faiz ve enflasyon ikileminin değerli metaller üzerindeki baskısının önümüzdeki dönemde de piyasaların ana gündem maddesi olmaya devam edeceğini belirtiyor.