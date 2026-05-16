Borsa İstanbul'da işlem gören Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR), 15 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirmesi planlanan tahvil ve finansman bonosu ödemelerini yapamadı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan duyuruya göre, şirketin kupon ve itfa ödemeleri için gerekli tutarı aktarmaması nedeniyle işlemler tamamlanamadı. Bu gelişmenin ardından şirketin hisseleri haftanın son işlem gününde yüzde 10 oranında değer kaybederek taban fiyata geriledi.

MKK'nın bildirimine göre, ödemesi yapılamayan borçlanma araçları 250 milyon TL nominal tutarlı özel sektör tahvili ile 200 milyon TL nominal tutarlı finansman bonosundan oluşuyor. Şirketin toplam piyasa değerinin yaklaşık 11 milyar TL seviyesinde olduğu belirtildi. Resmi açıklamanın seans sonuna doğru gelmesiyle birlikte piyasalarda bir süredir devam eden finansal sıkıntı söylentileri de netlik kazanmış oldu.

YENİDEN YAPILANDIRMA BAŞVURUSU YAPILDI

Ödeme krizinin ardından Kontrolmatik yönetimi, KAP üzerinden yeni bir açıklama yayımladı. Şirket, bağlı ortaklığı Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. ile birlikte mevcut banka kredilerinin yeniden yapılandırılması için resmi adımları attığını bildirdi. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun Geçici 32. Maddesi kapsamında, Kontrolmatik adına Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye, Pomega adına ise Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'ya başvuruda bulunuldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, bu hamle operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve mevcut yükümlülüklerin belirli bir takvime bağlanması amacıyla gerçekleştirildi. Özellikle varlık satışları yoluyla mali yapının güçlendirilmesinin hedeflendiği aktarıldı. TRSKNTR52618 ve TRFKNTR52615 ISIN kodlu borçlanma araçlarına ait ödemelerin, yapılandırma sürecinin tamamlanmasının ardından yapılmasının planlandığı duyuruldu.

KONTROLMATİK HANGİ ALANLARDA FAALİYET GÖSTERİYOR?

2008 yılında İstanbul'da kurulan ve 2020 yılında halka arz edilen Kontrolmatik, temel olarak enerji üretim, iletim ve dağıtım tesisleri ile çeşitli endüstriyel tesislere operasyonel teknolojiler ve anahtar teslim çözümler sunuyor. Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan'ın yönettiği şirketin ortaklık yapısında, Kurucu Ortak Ömer Ünsalan'ın yüzde 5,03 ve Tera Yatırım Menkul Değerler'in yüzde 8,78 oranında payı bulunuyor. Şirketin finansal dalgalanmayı nasıl aşacağı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.