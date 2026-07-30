Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, gece boyunca aralıksız devam eden müdahaleler alevlerin daha geniş yerleşim yerlerine sıçramasını engelledi. Bölgede soğutma faaliyetleri sürerken, yangının geride bıraktığı tahribat gün ağarınca netleşti.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı reaksiyon gösterdiği olayda, alevleri durdurabilmek için bölgeye çok sayıda arazöz ve hava aracı sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangının yayılma hızı kesilerek yerleşim alanlarındaki risk minimize edildi.

KAYMAKAM GÜNEŞ'TEN BİLANÇO AÇIKLAMASI

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, sahada yürütülen son çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Yangının tamamen kontrol altına alındığını belirten Güneş, soğutma işlemlerinin aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Kaymakam Güneş, yangının bilançosuna değinerek 50 hektarlık ormanlık alanın yandığını ve bölgedeki yaklaşık 15 hanenin zarar gördüğünü açıkladı. Hasar tespit çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Güneş, şu an için bölgede başka bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.

HASAR TESPİT SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Orman yangınlarının ardından standart prosedür olarak devreye giren hasar tespit çalışmaları, Kumluca'da da ilgili kurumların koordinasyonunda yürütülüyor. Soğutma işlemlerinin tamamen bitmesinin ardından, zarar gören 15 hanenin yapısal durumu incelenerek resmi kayıt altına alınacak. Bu tespitler, yangından etkilenen vatandaşlara sağlanacak barınma ve maddi destek adımlarının temelini oluşturacak.