Antalya'nın Abdurrahmanlar Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda, henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Kısa sürede yayılan alevleri gören çevre sakinleri, durumu hızla yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli sevk edildi.

Ekiplerin ve mahallelinin ortaklaşa yürüttüğü söndürme çalışmaları sayesinde alevler, bölgedeki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. Aktarılan bilgilere göre, yangın sonucunda sazlık alan tahrip olurken çevrede bulunan 800 balya saman yanarak kullanılamaz hale geldi. Ağıllarda bulunan hayvanlar ise alevler sıçramadan güvenli şekilde kurtarıldı.

İLK MÜDAHALEYİ BÖLGE HALKI YAPTI

Yangının ardından süreçle ilgili bilgi veren Abdurrahmanlar Mahalle Muhtarı Emrah Avşar, alevleri fark ettikleri anda itfaiye birimleriyle iletişime geçtiklerini aktardı. Ekipler bölgeye intikal edene kadar vatandaşların kendi imkanlarıyla alevlere karşı koyduğunu belirten Avşar, mahallelinin sulama tankerleri, ilaçlama motorları ve hortumlarla yangına müdahale ettiğini ifade etti.

KIRSAL YANGINLARDA ZİRAİ EKİPMANLARIN ROLÜ

Kırsal mahallelerde meydana gelen yangınlarda, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar geçen süre büyük önem taşıyor. Bölge halkının elindeki zirai ilaçlama motorları ve traktör arkası su tankerleri, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasını engellemede kritik bir ilk müdahale aracı olarak öne çıkıyor. Öte yandan yetkililer, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla bölgede inceleme başlattı.