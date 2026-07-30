EDİNİLEN bilgilere göre, yangın bölgesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na iniş yapması planlanan Türk Hava Yolları ve Pegasus başta olmak üzere birçok yolcu uçağı, operasyonel nedenlerle Antalya Havalimanı'na yönlendirildi.Öte yandan, havalimanında etkili olan ters rüzgar nedeniyle iniş yapan bazı uçakların planlanan saatlerde kalkış yapamadığı öğrenildi. Yangına müdahale eden hava araçlarının yakıt ikmalinin de Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda gerçekleştirildiği belirtildi. Yangına yönelik hava operasyonları ile olumsuz hava koşullarının birlikte etkili olması nedeniyle havalimanında bir süre daha iniş ve kalkışların gerçekleştirilemediği bildirildi. Kalkış yapamayan uçakların apronda yoğunluğa neden olduğu, bu durumun da havalimanındaki uçuş trafiğini olumsuz etkilediği ifade edildi. Yetkililerin, yangının seyri ve hava şartlarına bağlı olarak uçuş operasyonlarını yakından takip ettiği öğrenildi.
Alanya’daki orman yangını GZP’de uçuşları aksattı
Alanya’ya bağlı Sapadere Mahallesi'nde devam eden orman yangını ve hava koşulları Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndaki hava trafiğini olumsuz etkiledi
Kaynak: Haber Merkezi
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