Türkiye'de fındık hasadına kısa bir süre kala, 2026 yılı için açıklanan rekolte tahminleri piyasada tartışma yarattı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) tarafından birkaç gün arayla yayımlanan raporlar arasında yaklaşık 100 bin tonluk fark ortaya çıktı.

Bakanlık koordinasyonunda il tarım müdürlükleri tarafından yürütülen saha çalışmalarına göre, bu yılki kabuklu fındık rekoltesinin 704 bin 941 ton olması bekleniyor. Öte yandan, Ziraat Yüksek Mühendisi Şenel Öztürk başkanlığındaki heyetin KFMİB yönetimine sunduğu raporda ise tahmini üretim 805 bin 246 ton olarak duyuruldu.

ORDU TAHMİNLERİNDEKİ AYRIŞMA

İki kurum arasındaki 100 bin tonluk farkın büyük bölümü, Türkiye'nin en çok fındık üreten ili Ordu'ya yönelik öngörülerden kaynaklanıyor. KFMİB'nin aktardığı verilere göre Ordu'da 263 bin 196 ton üretim beklenirken, Bakanlık bu rakamı 195 bin 360 ton olarak öngördü. Sadece Ordu özelindeki tahmin farkı 68 bin tona yaklaştı.

REKOLTE FARKI PİYASAYI NASIL ETKİLER?

Rekolte tahminlerindeki bu düzeyde bir sapma, fındık piyasasında fiyat belirleme süreçlerini ve ihracat planlamalarını doğrudan etkileyebiliyor. Üretim miktarının düşük veya yüksek öngörülmesi, hem iç piyasadaki alım politikalarını hem de uluslararası pazardaki genel arz dengesini şekillendiriyor.

Ayrıca, KFMİB'nin Makao'da düzenlenen Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi (INC) 43. Kongresi'nde açıkladığı ilk tahmin olan 809 bin 940 ton ile güncel verisi arasında da 4 bin 694 tonluk bir değişim olduğu bildirildi.