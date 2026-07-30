Tarım ve Orman Bakanlığı, bölgedeki orman yangını riskine karşı vatandaşlara toplu SMS uyarısı gönderdi. Mesaj, bugün saat 10.06'da "TARIM.ORMAN" başlığıyla cep telefonlarına ulaştı.

Alanya'da çok sayıda vatandaş uyarı mesajını aldı. Bildirimde, bulunulan alandaki orman yangını riskinin çok yüksek olduğu belirtildi.

BAKANLIĞIN MESAJINDA NE YAZIYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığı imzasıyla gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

"DİKKAT! Bulunduğunuz alanda orman yangını riski çok yüksektir. Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Açık alanda ateş yakmayalım. En küçük bir duman veya alev gördüğünüzde 112'yi derhal arayalım. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz."

Mesajın yanıt kabul etmeyen bir bilgilendirme hattından gönderildiği görüldü.

UYARI, ALANYA'DA YANGINLARIN SÜRDÜĞÜ SAATLERDE GELDİ

Uyarı, Alanya ve çevresinde yangınlarla mücadelenin sürdüğü saatlerde gönderildi.

Sapadere Mahallesi'nde başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgârın etkisiyle Fakırcalı ve Beldibi mahallelerine sıçradı. Üç mahallede toplam 45 konut tedbir amacıyla boşaltıldı. Sahada 2 uçak, 2 helikopter, 93 araç ve 130 ekiple birlikte 325 personel görev yapıyor.

Bu sabah ise Mahmutlar Cezaevi'nin üst tarafında alevler görüldü.

RÜZGÂR HAMLELERİ 80 KİLOMETREYİ BULDU

Bölgedeki yangınların hızla büyümesinde rüzgâr belirleyici oldu. Gece boyunca saatte 50 kilometre hızla esen rüzgârın hamlelerinin zaman zaman 80 kilometreye ulaştığı bildirildi.

Rüzgârın yön değiştirmesi alevlerin farklı noktalara yayılmasına yol açarken, söndürme çalışmaları da güçlükle yürütülüyor.

ANTALYA GENELİNDE MÜCADELE ÜÇÜNCÜ GÜNDE

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün 28 Temmuz tarihli açıklamasında, iki günlük dönemde bölge genelinde 12 yangın kayda geçtiği bildirilmişti.

Kaş ilçesinin Üzümlü Mahallesi'ndeki yangında 155 teknik personel ve orman yangını işçisi görev yapıyor. Kumluca'nın Yazır Mahallesi'nde Olympos yönüne ilerleyen yangında ise iki ev boşaltılmış, Kemer ile Kumluca arasındaki D400 karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştı. Kumluca'da ormanlık alanlara giriş 4 gün süreyle yasaklandı.

NE YAPILMALI?

Bakanlığın uyarısı doğrultusunda vatandaşlardan açık alanda ateş yakmaması, yangına yol açabilecek davranışlardan kaçınması ve en küçük duman ya da alev belirtisinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması isteniyor.