CHP Antalya İl Başkanlığı’nca yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda partinin ilçe teşkilatlarındaki bayrak değişimi hız kazandı. Yapılan atama kararları kapsamında; Kepez İlçe Başkanı Ali Murat Özel, Muratpaşa İlçe Başkanı Orhan Karaçanak, Döşemealtı İlçe Başkanı Osman Uğur, Kemer İlçe Başkanı Ali Akar, Korkuteli İlçe Başkanı Halil Savaş,

Elmalı İlçe Başkanı Şakir Aydın, Kaş İlçe Başkanı Ulaş Akbaş oldu.

Yeni görevlendirilen ilçe başkanlarının kısa süre içerisinde mazbatalarını alarak resmi olarak görevlerine başlaması bekleniyor. Antalya genelinde taşlar yerli yerine otururken, tüm gözler turizmin başkenti Alanya'ya çevrildi.

Diğer ilçelerde atama rüzgarları eserken, Alanya İlçe Örgütü'nde yönetimin toplu olarak istifa etmesinin ardından henüz bir atamanın yapılmamış olması parti kulislerinde ve Alanya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Daha önce Ali Hancı ismi kuvvetli bir şekilde gündeme gelmiş ve hafta içerisinde resmi atamasının yapılacağına dair iddialar kamuoyunda yüksek sesle konuşulmuştu. Ancak aradan geçen süre zarfında resmi bir adımın atılmaması soru işaretlerini beraberinde getirdi.

"TALİP Mİ YOK, ADAY MI ÇOK?" SORULARI YÜKSELİYOR

Antalya'nın diğer ilçelerinde süreç hızla çözüme kavuşturulurken, Alanya gibi stratejik bir ilçede başkanlık koltuğunun hâlâ doldurulamamış olması çeşitli spekülasyonlara neden oluyor. Alanya kamuoyunda ve siyasi kulislerde şu sorular yoğun bir şekilde sorulmaya devam ediyor: Alanya için yürütülen çalışmalar neden yavaş ilerliyor?

İlçe başkanlığı koltuğu için aday sayısı çokluğu mu bir tıkanıklık yaratıyor, yoksa ince eleyip sık dokunan bir strateji mi izleniyor? Örgütün merakla beklediği isim önümüzdeki günlerde netleşecek mi?

CHP Antalya İl Başkanlığı'nın Alanya örgütü ile ilgili nihai kararını en kısa sürede vermesi ve belirsizliği ortadan kaldırması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi