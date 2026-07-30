Pandemi sonrası değişen iş ve tüketim alışkanlıkları, ticari gayrimenkul piyasasını yeniden şekillendiriyor. Sözcü gazetesinin aktardığına göre, son iki yıllık dönemde iş yeri satış ve kiralamalarında belirgin bir yavaşlama kaydedilirken, şehir merkezlerindeki geleneksel ofisler ve sokak mağazaları boş kalmaya başladı.

OFİS TERCİHLERİNDE TEKNOLOJİ ODAKLI DEĞİŞİM

Şirketlerin kalıcı hale getirdiği hibrit çalışma sistemleri, ofis kullanım alışkanlıklarını doğrudan etkiledi. Emlak sektörü temsilcileri, firmaların artık teknolojik altyapısı gelişmiş, modern ve çalışan ihtiyaçlarına yanıt veren nitelikli alanları tercih ettiğini bildiriyor. Bu yönelim, eski tip binalarda yer alan geleneksel ofislerin kiracı bulmasını zorlaştırırken, ticari ofis arzında fazlalığa ve belirli bölgelerde boşluk oranlarının artmasına yol açıyor.

E-TİCARET FİZİKSEL MAĞAZALARI NASIL ETKİLİYOR?

Tüketicilerin dijital platformlara yönelmesi, perakende sektörünün fiziksel alan ihtiyacını dönüştürüyor. Geleneksel sokak mağazaları eski yaya trafiğini ve yoğunluğunu kaybederken, markalar vitrin mağazacılığı yerine e-ticaret operasyonlarını destekleyecek lojistik altyapılara odaklanıyor. İnternet üzerinden alışverişin standart hale gelmesi, şehir içindeki standart dükkanların uzun süre boş kalmasına zemin hazırlıyor.

TEKSTİL MERKEZLERİNDE KEPENKLER İNİYOR

Ekonomik dalgalanmaların sektörel yansımaları, gayrimenkul piyasasındaki daralmayı hızlandıran bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Özellikle tekstil sektöründe yaşanan mali zorluklar, üretici ve toptancıların yoğunlaştığı bölgelerde doğrudan hissediliyor. İstanbul'un Merter ve Zeytinburnu gibi önemli tekstil ticaret merkezlerinde çok sayıda işletmenin faaliyetlerini durdurduğu ve bu bölgelerdeki kiralık dükkan sayısında ciddi bir artış yaşandığı ifade ediliyor.