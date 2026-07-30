Alanya İskele'de iki tur teknesinin çalışanları arasında yaşanan olumsuz durum üzerine Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından olayla ilgisi tespit edilen iki tur teknesi mühürlenerek, geçici süreyle ticari faaliyetten men edildi ve idari işlem uygulandı.

"HUZURU BOZAN HİÇBİR DAVRANIŞA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya'nın dünyanın dört bir yanından misafir ağırlayan önemli bir turizm kenti olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı, “Alanya'da huzursuzluk oluşturan, kamu düzenini bozan ve kentimizin imajına zarar veren hiçbir davranışa müsamaha göstermeyeceğiz. Kuralları ihlal eden, disiplinsizliğe neden olan durumlarda yasal çerçevede gereken işlemler kararlılıkla uygulanacaktır. Alanya'nın huzurunu, güvenliğini ve saygınlığını korumak bizim önceliğimizdir. Zabıta personelimiz, kent genelinde denetimlerini sürdürmektedir. Kamu düzenini tehdit eden her türlü olumsuzluğa karşı aynı kararlılıkla hareket ediyor, güvenlik güçleriyle iş birliği içerisinde çalışıyoruz.”