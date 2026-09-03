Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü açıklamasına göre, Kumluca ilçesinde kapsamlı bir altyapı ve üstyapı yenileme çalışması gerçekleştirildi. İlçe genelinde yürütülen projeler kapsamında içme suyu, kanalizasyon, atıksu, yağmur suyu ve asfalt imalatları tamamlanarak mevcut şebekeler modernize edildi.

KUMLUCA'DAKİ YATIRIMLARIN ODAĞINDA NE VAR?

Projelerin en büyük bölümünü içme suyu ağının yenilenmesi oluşturdu. Kumluca'da toplam 257 bin 480 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı döşenirken, bu işlem için 683 milyon 805 bin 152 TL harcandı. Aynı dönemde kanalizasyon altyapısını iyileştirmek amacıyla 8 bin 788 metrelik hat imalatı yapıldı ve bu çalışmalara 58 milyon 107 bin 64 TL bütçe ayrıldı.

DİĞER ALTYAPI VE ÜSTYAPI GİDERLERİ NE KADAR TUTTU?

Çevre koruma hedefleri doğrultusunda atıksu sistemlerine 72 milyon 67 bin 545 TL kaynak aktarıldı. Yağmur suyu drenajı için 135 metrelik yeni hat çekilerek 873 bin 370 TL harcama yapılırken, bozulan yolların onarımı kapsamında asfaltlama çalışmalarına 146 milyon 915 bin 529 TL bütçe kullanıldı. Farklı hizmet kalemlerini içeren diğer yatırımların toplam bedeli ise 195 milyon 25 bin 287 TL olarak kayıtlara geçti.

TOPLAM BÜTÇE DAĞILIMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Açıklanan resmi veriler toplandığında, ASAT'ın Kumluca'da hayata geçirdiği projelerin toplam yatırım bedeli 1 milyar 156 milyon 793 bin 947 TL'ye ulaştı. Bu bütçenin yaklaşık yüzde 60'lık kısmının doğrudan içme suyu şebekesine ayrılması, ilçedeki temiz su erişimi altyapısının ne denli büyük bir pay aldığını ortaya koyuyor.