Alanyaspor’un genç savunmacısı Ümit Akdağ ile ilgili dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Gösterdiği performansla adından söz ettiren 22 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin Beşiktaş olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ, ÜMİT AKDAĞ İÇİN ANLAŞMAYA VARDI

A Spor’un haberine göre Beşiktaş, Alanyaspor forması terleten Ümit Akdağ’ın transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlıların genç oyuncunun transferi için yürüttüğü görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

Alanyaspor savunmasının genç isimlerinden biri olan Ümit Akdağ’ın transferiyle ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından tarafların resmi açıklama yapması bekleniyor.

ALANYASPOR’DAN SÜPER LİG DEVİNE

22 yaşındaki savunmacının Alanyaspor’dan Beşiktaş’a transfer olması halinde kariyerinde yeni bir sayfa açılacak. Genç futbolcu, turuncu-yeşilli formanın ardından Süper Lig’in köklü kulüplerinden Beşiktaş’ın başarısı için mücadele edecek.

Transferle ilgili resmi açıklamanın kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor.