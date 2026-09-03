Döviz kurları ve küresel piyasalardaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yeni artışlar olarak yansıyor. Sözcü Gazetesi'nde yer alan ve gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarında artış yaşanacak.

Pompa satış fiyatlarına doğrudan yansıyacak olan düzenlemeyle benzine 2,47 TL zam yapılması kesinleşti. Motorin grubunda ise olası bir Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) müdahalesi olmaması durumunda 7,76 TL'lik bir artış bekleniyor.

MOTORİN FİYATLARI 90 TL'Yİ AŞIYOR MU?

Beklenen 7,76 TL'lik zammın pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı bazı illerde 90 TL sınırını geçecek. Nakliye ve lojistik maliyetlerini doğrudan etkileyen motorin zammı, temel tüketim maddelerindeki fiyatlandırmaları da yakından ilgilendiriyor. Gece yarısı değişecek olan tabelalar öncesinde araç sahiplerinin istasyonlarda yoğunluk oluşturması öngörülüyor.