Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), ligde 4. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemleri yayımladı. Corendon Alanyaspor'un zorlu Karadeniz deplasmanına çıkacağı haftada, ulusal çapta gözler Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiye çevrildi.

MHK açıklamasına göre, 7 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor müsabakasında hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Temsilcimiz Alanyaspor'un Karadeniz ekibi karşısında vereceği bu mücadele, bölge sporseverleri tarafından yakından takip ediliyor.

DEV DERBİDE GÖREV KİMİN?

Ulusal kamuoyunun merakla beklediği haftanın en önemli randevusu olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Kurul, bu dev karşılaşmanın yönetimini tecrübeli hakem Halil Umut Meler'e verdi. Aynı gün saat 17.00'de gerçekleştirilecek Erzurumspor FK - TÜMOSAN

Konyaspor maçını ise Yasin Kol yönetecek.

DİĞER KARŞILAŞMALARDA HANGİ HAKEMLER GÖREVLİ?

Haftanın diğer öne çıkan maçlarında görev dağılımı da kurum tarafından aktarıldı. Yarın saat 20.00'de oynanacak İstanbul Başakşehir - Galatasaray maçında Kadir Sağlam sahada olacak. 6 Eylül Pazar günü programında yer alan Trabzonspor - Gençlerbirliği maçını Çağdaş Altay, Kocaelispor - Samsunspor mücadelesini Reşat Onur Coşkunses, Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler maçını Oğuzhan Çakır ve Arca Çorum FK -

Eyüpspor karşılaşmasını Davut Dakul Çelik yönetecek. Alanyaspor ile aynı gün ve saatte oynanacak Göztepe - Gaziantep FK mücadelesinde ise Ümit Öztürk düdük çalacak.