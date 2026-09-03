Antalya Ekspres'in aktardığına göre, Manavgat Belediye Meclisi toplantısında yeni hizmet araçları ve iş makinesi alımı gündeme geldi. Belediyenin saha çalışmalarında kullanılması planlanan araçlar için kredi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi teklifi oylamaya sunuldu.

Temizlik, yol, park ve fen işleri gibi temel hizmetlerin hızlandırılması amacıyla hazırlanan maddeye AK Parti'li meclis üyeleri karşı çıktı. Kredi kullanımının mali boyutunun incelenmesi için komisyona havale edilmesine yönelik oylamada AK Parti grubu ret oyu kullandı.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Hizmet kapasitesini doğrudan etkileyecek bir konunun komisyonda değerlendirilmesine itiraz edilmesi mecliste tartışmalara neden oldu. AK Parti'nin ret kararına rağmen, belediye araç filosunun güçlendirilmesini içeren ilgili madde oy çokluğuyla Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderildi.

KOMİSYON SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Belediye meclislerinin çalışma yönetmeliği gereği, borçlanma ve kredi kullanımı gibi mali yükümlülük getiren dosyalar öncelikle ilgili komisyonlarda inceleniyor. Plan ve Bütçe Komisyonunun yapacağı detaylı maliyet analizinin ardından, araç alımı için kullanılacak kredinin miktarı ve şartları netleşerek nihai karar için yeniden meclis onayına sunulacak.