Alanya'da bir grup otel çalışanı, beş aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. İşçiler, üzerinde Türkçe, İngilizce ve Rusça ifadeler bulunan büyük bir pankart açtı.

Olay yerinden gelen görüntülerde, bir aracın üzerine gerilen pankartın çevresinde toplanan çalışanların ellerinde sarı dövizler taşıdığı görülüyor.

PANKARTTA ÜÇ DİLDE "5 AYDIR PARAMIZI ALAMIYORUZ"

Pankartta "5 aydır paramızı alamıyoruz!" ifadesi Türkçenin yanı sıra İngilizce ("We have not been paid for 5 months!") ve Rusça olarak da yer aldı. Aynı pankartta "İşimizi yaptık, hakkımızı istiyoruz!", "Ödeme yapılsın!" ve "Hakkımız verilsin!" sloganları bulunuyor.

BEŞ OTELİN ADI YER ALDI

Pankartın üst kısmında Öz Otelcilik Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ibaresi bulunurken, alt bölümde Royal Palm Hotel, Kleopatra Beach Hotel, Kleopatra Ada Hotel, Kleopatra Ada Beach Hotel ve Kleopatra Hotel logoları yer aldı. Çalışanlar pankartta "Tüm oteller Öz Otelcilik şirketine bağlıdır" ifadesine yer verdi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA YOK

Ücretlerin ödenmediği yönündeki iddialar çalışanlara ait olup, söz konusu şirket ya da otel yönetimlerinden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Turizm sezonunun sürdüğü dönemde yaşanan eylem, bölgede dikkat çekti.