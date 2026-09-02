Alanya'nın Konaklı Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde acı bir olay meydana geldi. Evde 5-6 yaşındaki kızı ile 3 aylık bebeği bulunan 30 yaşındaki Gülcan Boran, duş aldıktan sonra istirahat etmek için geçtiği odada hareketsiz halde bulundu. Eşinin olay saatlerinde Alanya dışında olduğu tespit edildi.

TANSİYON RAHATSIZLIĞI İDDİASI

Çevredeki komşularından edinilen bilgilere göre, hayatını kaybeden Boran'ın daha önceden tansiyon rahatsızlığı olduğu ve hamilelik sürecinde de çeşitli sağlık problemleri yaşadığı ifade edildi. Bebeğin sağlık riskleri nedeniyle gebeliğin 8'inci ayında dünyaya geldiği de öne sürülen iddialar arasında yer aldı.

JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine adrese hızlı bir şekilde sağlık ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde genç kadının yaşamını yitirdiği kesinleşti.

Olay yerinde jandarma ekipleri ve Cumhuriyet savcısının gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin ardından cansız beden otopsi işlemleri için morga nakledildi. Gülcan Boran'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi raporu sonrasında netlik kazanacağı bildirilirken, adli makamlarca başlatılan inceleme titizlikle sürdürülüyor.