Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu, farklı akademik disiplinleri ortak bir görsel kimlikte buluşturmak amacıyla yeni logosunu arıyor. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek tasarım yarışmasında dereceye girenlere toplam 65 bin lira ödül dağıtılacak.

Antalya genelinde faaliyet gösteren 25 akademik meslek kuruluşunun üyeleri ile ilgili üniversite bölümlerinde okuyan öğrenciler yarışmaya katılabilecek. Tasarımların ortak akıl, dayanışma ve kamu yararı ilkelerini yansıtması bekleniyor. Ayrıca eserlerin sade, akılda kalıcı ve farklı platformlara uyarlanabilir olması şartı aranıyor.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Yarışmanın sekretarya işlemlerini TMMOB

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi üstleniyor. Adayların, hazırladıkları özgün eserleri 18 Eylül 2026

Cuma günü saat 17.00'ye kadar ilgili şubeye elden veya kargo aracılığıyla teslim etmesi gerekiyor. Değerlendirme sonucunda dereceye giren ilk üç tasarımın sahibi para ödülü kazanacak.