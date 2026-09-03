Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre, bu hafta sonu Türkiye genelinde sıcak hava ve yerel sağanak geçişleri bir arada yaşanacak. Cumartesi günü yurdun büyük bölümünde güneşli bir gökyüzü hakim olurken, Antalya'nın iç kesimleri ile Burdur, Isparta ve Mersin çevrelerinde yerel yağışlar görülecek. Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin ediliyor.

Cumartesi günü en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara'da 30, İstanbul'da 31 ve İzmir'de 34 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Aynı gün Antalya'da termometrelerin 33 dereceyi, Diyarbakır'da ise 37 dereceyi göstereceği bildirildi. Üç büyük ilde hafta sonu boyunca genel olarak az bulutlu ve açık bir havanın etkili olacağı öngörülüyor.

PAZAR GÜNÜ SICAKLIKLAR NE YÖNDE DEĞİŞECEK?

Pazar gününe gelindiğinde Akdeniz Bölgesi'ndeki yerel yağışlar etkisini tamamen kaybedecek. Meteoroloji verilerine göre, Antalya'da hava sıcaklığı hissedilir derecede artarak 39 dereceye kadar yükselecek. İstanbul ve Ankara'da sıcaklıklar 31 derece seviyelerinde kalırken, İzmir'de 35 dereceye ulaşacak. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde açık ve güneşli hava hafta sonu boyunca kesintisiz devam edecek.

YAĞIŞLI BÖLGELERDE HANGİ RİSKLER BULUNUYOR?

Karadeniz kıyı şeridinde pazar günü yağışlı alanın genişlemesi; Sinop, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin hattında etkili olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğu sınırındaki illerde de devam edecek sağanak nedeniyle yetkililer, ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle güney illerindeki ani sıcaklık artışı ile kuzeydeki kuvvetli yağışların aynı günlerde görülmesi, hafta sonu bölgeler arası seyahat planlayanların farklı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmasını gerektiriyor.