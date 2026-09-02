Çılgın Sayısal Loto’da 2 Eylül 2026 Çarşamba çekilişi için gözler Milli Piyango’nun resmi sonuç ekranına çevrildi. Haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30’da gerçekleştiriliyor. Çekiliş tamamlandıktan sonra kazanan numaralar ile ikramiye kategorilerinin resmi sisteme aktarılması bekleniyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Online’da yayımlanan güncel bilgilere göre Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30’da yapılıyor. Çekilişler Milli Piyango Online üzerinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edilebiliyor. Böylece kupon sahipleri çekilen numaraları canlı yayın sırasında öğrenebiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL İŞLİYOR?

Çılgın Sayısal Loto, 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6'sının seçilmesiyle oynanıyor. Her çekilişte 90 numara arasından 6 ana numara ve ardından Joker numarası belirleniyor. Kazanç kategorileri ise 6, 5+1, 5, 4, 3 ve 2 bilen kuponlara göre oluşturuluyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan bulunması halinde ilgili ikramiye havuzu kazananlar arasında paylaştırılıyor.

JOKER VE SÜPERSTAR NASIL BELİRLENİYOR?

Ana çekilişte belirlenen 6 numaranın ardından Joker numarası çekiliyor. Oyunda ayrıca isteğe bağlı SüperStar özelliği de bulunuyor. SüperStar için ana Çılgın Sayısal Loto çekilişinden farklı bir kürede bulunan 90 numara arasından bir sayı belirleniyor. SüperStar tek başına oynanamıyor ve Çılgın Sayısal Loto kolonuna ek olarak tercih edilebiliyor.

2 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Çekiliş tamamlandıktan sonra 2 Eylül 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online'ın resmi sonuç bölümünden kontrol edilebilecek. Oyuncular kuponlarındaki numaraları açıklanan sonuçlarla karşılaştırarak hangi kategoride ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek. Şans Topu sonuçlarının sorgulanmasına ilişkin daha önce aktardığımız haberimizde olduğu gibi, dijital ortamda oynanan kuponlar ise kullanıcı hesabında kayıtlı olduğundan sonuç ve ikramiye bilgileri hesap üzerinden takip edilebiliyor.

BÜYÜK İKRAMİYE NASIL BELİRLENİYOR?

Çılgın Sayısal Loto'da çekilen 6 ana numaranın tamamını doğru tahmin eden kolon birinci kategori ikramiyesine hak kazanıyor. Birinci kategoride kazanan çıkmaması durumunda bu kategoriye ayrılan tutar sonraki çekilişin birinci kategori ödül havuzuna aktarılıyor. Bu sistem, üst üste kazanan çıkmayan çekilişlerde büyük ikramiyenin büyümesine imkan sağlıyor.

SONUÇLARDA RESMİ KAYNAK ESAS ALINMALI

Çekiliş sırasında sosyal medya hesaplarında ve farklı internet sitelerinde çeşitli sonuç listeleri paylaşılabilse de kupon kontrolünde Milli Piyango Online tarafından yayımlanan resmi sonuçların esas alınması gerekiyor. Özellikle Joker ve SüperStar numaralarının ana 6 numarayla karıştırılmaması, ikramiye kategorilerinin doğru değerlendirilmesi açısından önem taşıyor.

ÇEKİLİŞ SONRASI NE YAPILMALI?

Kupon sahiplerinin çekiliş tamamlandıktan sonra bilet veya kuponlarını resmi sonuç ekranından kontrol etmeleri gerekiyor. Fiziki kuponların sonuç ve ikramiye işlemleri için korunması önem taşırken, online oynanan oyunlarda kupon bilgileri kullanıcı hesabında görüntülenebiliyor. Çekiliş henüz tamamlanmadıysa internette dolaşıma giren doğrulanmamış numaralar yerine canlı yayının ve resmi sonuç ekranının beklenmesi en güvenilir yöntem olarak öne çıkıyor.