2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında tercihlerini gerçekleştiren adayların heyecanlı bekleyişi başladı. İki yıllık ön lisans programlarından mezun olarak eğitim hayatlarını dört yıllık lisans bölümlerinde sürdürmek isteyen binlerce aday, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerinin ardından hangi üniversite ve programa yerleştiğini öğrenecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Ağustos 2026 tarihinde başlatılan DGS tercih işlemleri, 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Henüz tercihlerini tamamlamayan adayların belirtilen saate kadar işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

DGS TERCİHLERİ İÇİN SON SAATLER

Tercih sürecinin sona ermesinin ardından adayların yaptığı tercihler ve programların kontenjanları doğrultusunda yerleştirme işlemleri başlayacak.

Adayların yerleştirmelerinde DGS puanları, tercih sıralamaları ve ilgili lisans programlarının kontenjanları belirleyici olacak. Yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar ÖSYM tarafından adayların erişimine açılacak.

Bu nedenle tercih sürecinin son gününe girilmesiyle birlikte "DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?", "2026 DGS sonuçları açıklandı mı?" ve "DGS yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak?" soruları da adayların en çok araştırdığı konular arasına girdi.

2026 DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Eylül 2026 itibarıyla 2026-DGS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği kesin tarihe ilişkin de resmi bir duyuru yapılmadı.

Tercih işlemlerinin 3 Eylül saat 23.59'da tamamlanacak olması nedeniyle sonuçların tercih sürecinin ardından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemleri sonrasında duyurulması bekleniyor.

Adayların bu süreçte ÖSYM'den gelecek resmi açıklamaları yakından takip etmesi gerekiyor.

GEÇEN YIL SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Sonuç tarihine ilişkin beklentilerin oluşmasında geçtiğimiz yıl uygulanan takvim de dikkat çekiyor.

2025 yılında DGS tercihleri 28 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, yerleştirme sonuçları ise 8 Eylül 2025 tarihinde adayların erişimine açılmıştı.

Geçen yıl tercihlerin tamamlanmasından yalnızca birkaç gün sonra sonuçların açıklanmış olması, 2026 yılı sonuçlarının da kısa süre içerisinde ilan edilebileceği beklentisini güçlendirdi.

GÖZLER EYLÜL AYININ İKİNCİ HAFTASINDA

Geçmiş yılın takvimi ve tercihlerin 3 Eylül'de tamamlanacak olması dikkate alındığında, 2026 DGS yerleştirme sonuçlarının eylül ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

Ancak söz konusu tarih yalnızca geçmiş yıllardaki takvim üzerinden yapılan bir tahmin niteliğinde. ÖSYM tarafından resmi sonuç tarihi açıklanmadığı için adayların kesin tarih için kurumun duyurusunu beklemesi gerekiyor.

DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar DGS sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

Sonuçların erişime açılmasıyla adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak yerleştirme bilgilerini görüntüleyebilmeleri bekleniyor.

Bir lisans programına yerleşmeye hak kazanan adaylar için sonuçların ardından üniversite kayıt süreci başlayacak. Kayıt tarihleri ve yapılması gereken işlemlere ilişkin ayrıntıların da ÖSYM ve ilgili üniversiteler tarafından duyurulması bekleniyor.

Binlerce aday şimdi tercih sürecinin tamamlanmasının ardından ÖSYM'den gelecek "DGS yerleştirme sonuçları açıklandı" duyurusuna kilitlendi.