Kemer'de ilçe genelinde zamanla bozulan ve tahrip olan yolların yenilenmesi amacıyla altyapı ve üstyapı çalışmaları başlatıldı. Kemer Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında, belirlenen sokaklarda kilit parke taşı döşeme ve kaldırım onarım işlemleri gerçekleştiriliyor.

Belediye yetkililerinin aktardığına göre, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için başlatılan bu yenileme mesaisi aralıksız devam ediyor. Ekipler, bozulan güzergahlardaki onarımları planlanan program dahilinde sürdürüyor.

ÇALIŞMALAR NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

İlçe genelindeki yaya ve araç trafiğini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan kaldırım ve parke taşı döşeme işlemlerinin, ekiplerin yoğun mesaisiyle en kısa sürede bitirileceği bildirildi. Düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım konforunun standartlara uygun hale gelmesi hedefleniyor.