Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Adayı Reşat Güney, Sürdürülebilir Ekonomi Topluluğu'nun (SET) düzenlediği etkinlikte oda üyeleriyle bir araya gelerek seçim vaatlerini paylaştı. SET Başkanı Alper Alveroğlu ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, yeni dönem yönetim vizyonu ve kurumsal iletişim stratejileri ele alındı.

OTOPARK ALANINA YENİ KOMPLEKS

Güney'in açıklamalarına göre, mevcut ATSO binasının arka kısmında yer alan otopark alanı için kapsamlı bir dönüşüm planlanıyor. Hazırlanan projede otoparkın beş kat yeraltına indirilmesi, üst kısımda ise üyelerin indirimli yararlanabileceği bir otel ve sosyal tesis inşa edilmesi öngörülüyor. Kompleksin içerisinde yüzme havuzları, restoran, eğitim ve toplantı salonları bulunacak.

ATSO YÖNETİMİNE ELEŞTİRİLER

Odanın mevcut yapısının birlik duygusunu yitirdiğini savunan Güney, geçmiş dönemlerdeki yönetim tarzını eleştirdi. İki yıl boyunca sahada kalarak 50 bini aşkın kişiyle temas kurduklarını aktaran başkan adayı, üyelerin taleplerini doğrudan dinlediklerini ve kurumsal değişimin şart olduğunu vurguladı.

ANTALYA EKONOMİSİ İÇİN ÜRETİM VURGUSU

Kentin üretim kapasitesinin artırılması gerektiğine dikkat çeken Güney, ATSO kaynaklarının ekonomik zorluk çeken iş dünyasını desteklemek üzere daha verimli kullanılması gerektiğini ifade etti. Eğitim ve iş dünyası entegrasyonunu sağlamak amacıyla Antalya'nın çeşitli noktalarında laboratuvarlar kurmayı hedeflediklerini belirten Güney'e, program sonunda isminin yazılı olduğu Antalyaspor forması hediye edildi.