Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruya göre, 4 Eylül 2026 tarihinde Antalya geneli ve Alanya'da planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. Yatırım, deplase ve bakım çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintiler, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yapılacak.

ALANYA'DA KESİNTİ UYGULANACAK BÖLGELER

Alanya'nın merkez ve kırsal mahallelerinde sabah saatlerinde başlayacak çalışmalar gün boyu sürecek. Saray, Dinek, Kadıpaşa, Kızlarpınarı ve Şekerhane ile Akçatı ve Uğurlu mahallelerinde 08.30 ile 15.30 saatleri arasında enerji akışı durdurulacak. İncekum Mahallesi'nde 09.00-16.00, Okurcalar Mahallesi'nde ise 10.00-16.30 saatleri arasında bakım çalışmaları yürütülecek.

ANTALYA'NIN DİĞER İLÇELERİNDEKİ KESİNTİ PROGRAMI

İl genelinde on ilçede daha benzer çalışmalar planlanıyor. Kaş'ın Andifli, Belenli, Dere ve Gökçeören mahallelerinde gece 01.00 ile 06.00 saatleri arasında bakım yapılacak. Aksu, Döşemealtı, Finike, Gündoğmuş, Kepez, Kumluca ve Akseki ilçelerinin belirlenen mahallelerinde ise ağırlıklı olarak 09.00 ile 16.00 saatleri arasında altyapı yatırımları nedeniyle enerji kesintisine gidilecek. Kemer'in Kiriş Mahallesi'nde çalışmalar 09.00-12.00, Manavgat Side bölgesinde ise 09.00-16.00 ve 09.00-15.00 saat aralıklarında tamamlanacak.

UZUN SÜRELİ KESİNTİLERE KARŞI NE YAPILMALI?

Ortalama 6 ila 7 saat sürmesi öngörülen bu planlı altyapı çalışmaları sırasında, ani voltaj dalgalanmalarına bağlı cihaz arızalarının önüne geçmek için hassas elektronik eşyaların fişten çekilmesi öneriliyor. AEDAŞ'ın aktardığı verilere göre kesintiler büyük ölçüde mesai saatlerini kapsadığından, özellikle ticari işletmelerin alternatif güç kaynaklarını hazır bulundurmaları iş sürekliliği açısından önem taşıyor.