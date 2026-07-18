Türkiye genelinde artan tatil maliyetleri, vatandaşları alternatif ve ekonomik rotalara yönlendirdi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin en uygun fiyatlı tatil destinasyonları listesi yayımlandı. Listenin zirvesinde Aydın'ın Didim ilçesi yer alırken, Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesi onuncu sıradan listeye girdi.

Gurbetçi vatandaşlardan büyükşehirlerde yaşayanlara kadar birçok kişi, popüler turizm merkezleri yerine daha sakin ve uygun fiyatlı bölgeleri tercih etmeye başladı. Özellikle otopark, şezlong ve kiralık ev fiyatlarındaki belirgin farklar, tatilcilerin rotasını değiştirmesine neden oluyor. Ziyaretçilerin aktardığına göre, popüler tatil beldelerinde yüksek rakamlara ulaşan temel hizmetler, alternatif bölgelerde çok daha erişilebilir seviyelerde bulunuyor.

FİYAT FARKI DİKKAT ÇEKİYOR

Kocaeli'den Akçakoca'ya gelen Utku Ozan Kaya, bölgedeki fiyat avantajına vurgu yaptı. Kaya'nın aktardığına göre, Marmaris'te 500 liraya kadar çıkan otopark ücretleri Akçakoca'da 50 lira seviyesinde seyrediyor. Belediyenin işlettiği tesislerdeki uygun fiyat politikası, dar gelirli aileler için tatil yapmayı mümkün kılıyor. Almanya'dan gelen Nihat Cengiz ise Bodrum ve Didim gibi yerlere gidip yüksek harcamalar yapmak yerine, gelişmekte olan alternatif bölgelerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İstanbul'un bunaltıcı sıcağından kaçan Meltem Aseloğlu, bölgenin oksijen zenginliği ve 35 dereceyi bulan sıcaklıklarda sunduğu ferahlık nedeniyle tercih edildiğini bildirdi. İstanbul'dan gelen Büşra Körcemaloğlu, ilçenin her yaş grubuna hitap eden dinamik bir yapıya sahip olduğunu ve her bütçeye uygun seçenekler sunduğunu belirtti. Mila Körcemaloğlu ise denizin temizliğine dikkat çekerek, diğer bölgelerdeki olumsuzlukların burada yaşanmadığını dile getirdi.

EN UCUZ TATİL ROTALARI HANGİLERİ?

Yayımlanan değerlendirme raporuna göre, Türkiye'nin en ekonomik 10 tatil bölgesi ağırlıklı olarak Kuzey Ege, Marmara ve Karadeniz kıyılarından oluşuyor. Listenin ilk sırasında Aydın Didim yer alırken, onu sırasıyla Balıkesir Erdek ve Bartın Amasra takip etti. İzmir Sığacık dördüncü, Muğla Akyaka beşinci, Çanakkale Gökçeada altıncı sırada konumlandı. Listenin geri kalanını ise İzmir Foça, Balıkesir Avşa, Muğla Dalyan ve Düzce Akçakoca oluşturdu. Bu bölgelerin ortak özelliği, belediye işletmelerinin yaygınlığı ve konaklama alternatiflerinin çeşitliliği olarak öne çıkıyor.

Ankara'dan gelerek yaz aylarını Akçakoca'da geçiren emekli öğretmen Serpil Şahin ve Gülizar Yanık gibi düzenli ziyaretçiler, gıda fiyatlarında genel bir artış olsa da konaklama hizmetlerinin diğer turizm merkezlerine kıyasla çok daha ekonomik olduğunu açıkladı. Artan enflasyon karşısında, bu tür ekonomik destinasyonların önümüzdeki yıllarda daha fazla yerli turist ağırlaması bekleniyor.