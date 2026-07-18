Trabzonspor, İspanya La Liga ekiplerinden Valencia forması giyen savunma oyuncusu Cenk Özkacar'ı kadrosuna kattığını resmi olarak duyurdu. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan bildiride, transferin tüm mali detayları kamuoyu ile paylaşıldı. Bordo-mavili ekip, milli futbolcu ile opsiyon hakkı kulüpte olmak üzere 3+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞME VE MAAŞ DETAYLARI NELER?

KAP'a yapılan açıklamaya göre, Cenk Özkacar'a her bir futbol sezonu için 1 milyon 250 bin avro garanti ücret ödeneceği aktarıldı. Kulübün opsiyon hakkını kullanması durumunda ise oyuncunun 2029/2030 sezonundaki garanti ücreti 1 milyon 350 bin avro olarak belirlendi. Anlaşma kapsamında menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,5'i oranında ek bir ödeme gerçekleştirilecek.

VALENCIA KULÜBÜNE NE KADAR ÖDENECEK?

Transferin bonservis boyutu da KAP bildirisinde şeffaf bir şekilde yer aldı. Trabzonspor, oyuncunun sözleşme fesih bedeli olarak Valencia Kulübüne toplam 1 milyon 750 bin avro ödeme yapacak. Söz konusu tutarın İspanyol ekibine 6 taksit halinde ödeneceği bildirildi. Bu transfer süreci, bordo-mavili ekibin savunma hattını güçlendirme stratejisinin önemli bir adımı olarak kayıtlara geçti.