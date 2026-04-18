Alanya'nın hemen yanı başındaki Manavgat ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kayıp vakası yaşanıyor. Manavgat Belediyesi bünyesinde zabıta memuru olarak görev yapan Ali Savaş, aniden ortadan kayboldu. 14 Nisan Salı gecesi Çeltikçi Mahallesi'ndeki ikametinden ayrılan ve o andan itibaren adeta sırra kadem basan Savaş'tan tam 4 gündür hiçbir yaşam belirtisi alınamıyor.

TELEFONU KAPALI, ENDİŞE BÜYÜYOR

Sır dolu kayıp olayı, zabıta memurunun telefonunun tamamen kapalı olmasıyla daha da karanlık bir hal aldı. Ertesi gün kendisine ulaşamayan ve paniğe kapılan ailesi, durumu vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Kayıp şahsın son görüldüğü noktalar ve muhtemel güzergahlar mercek altına alındı.

ALANYA BÖLGESİNDE DE DİKKAT ÇEKİYOR

Turizm hareketliliğinin yoğun olduğu komşu ilçedeki bu esrarengiz olay, Alanya kamuoyunda da dikkatle izleniyor. Emniyet birimleri arama çemberini genişletirken, çaresiz ailenin umutlu bekleyişi devam ediyor. Yetkililer, olayla ilgili en ufak bir detayın bile hayati önem taşıdığını vurgulayarak, Ali Savaş'ı gören veya yerini bilen vatandaşların acilen güvenlik güçlerine ihbarda bulunması çağrısını yaptı.