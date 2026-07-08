Türkiye genelinde kredi kartı aidatlarına yansıyan yüzde 70'e varan zamlar ve 2 bin lirayı aşan kesintiler, tüketicileri yasal haklarını aramaya yöneltti. Bankaların nakit iadesi yerine yüksek harcama taahhütleri istemesi, şikayet platformlarında en çok tartışılan konular arasına girdi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2026 yılının ilk dört ayı itibarıyla ülkedeki toplam kart sayısı 147 milyon 633 bin 729'a ulaştı. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, bankaların ortak bir tarifesi olmadığını ve zam oranlarının yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değiştiğini açıkladı. Küçük, bankaların ücret tahsil etmeden önce tüketiciyi bilgilendirerek onay alması gerektiğinin altını çizdi.

KULLANILMAYAN KARTTAN ÜCRET KESİLEMEZ

Mevcut yasal düzenlemelere göre, 180 gün (6 ay) boyunca hiçbir işlem görmeyen kredi kartlarından yıllık aidat alınması hukuken mümkün bulunmuyor. Buna rağmen, 1,5 yıldır kullanılmayan ve süresi dolan kartlara bile 2 bin liralık borç çıkarıldığı öne sürüldü. İade talep eden bazı tüketicilere ise bankalar tarafından 108 bin liralık harcama kotası dayatıldığı bildirildi.

KART AİDATI NASIL GERİ ALINIR?

TÜDER'in yayımladığı bilgilere göre, yasalar her bankanın tüketiciye aidatsız kredi kartı seçeneği sunmasını zorunlu kılıyor. Ekstresinde haksız bir kesinti gören vatandaşların ilk adımı, banka çağrı merkezini arayarak iade veya aidatsız karta geçiş talep etmek olmalıdır. Özellikle maaş müşterisi olanların bu müzakere sürecinden daha hızlı sonuç aldığı, bankaların müşteri kaybını önlemek için nakit iade veya kart puanı teklif ettiği belirtiliyor.

Bankanın iptal talebini reddetmesi halinde e-Devlet sistemine girilerek 'Tüketici Hakem Heyeti Başvurusu' üzerinden hesap ekstresiyle birlikte resmi itiraz süreci başlatılabiliyor. Hakem heyeti başvurularına alternatif olarak, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bünyesindeki Bireysel Müşteri Hakem Heyeti de şikayetleri kabul ediyor. Gerekli yasal şartların oluşması durumunda, Borçlar Kanunu kapsamında geriye dönük 10 yıla kadar olan aidat kesintilerinin iadesi için de işlem yapılabiliyor.