Antalya'da bulunan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Poliklinikleri, sunduğu geniş sosyal imkanlarla klasik hastane algısını değiştiriyor. Gün içinde binlerce kişinin ziyaret ettiği bina, sağlık hizmetlerinin yanı sıra barındırdığı ticari ve sosyal alanlarla adeta bir alışveriş merkezini andırıyor.

Antalya yerel basınına yansıyan haberlere göre, poliklinik binasında muayene veya tahlil sırası bekleyen vatandaşlar için çeşitli alternatifler bulunuyor. Kan alma birimleri, laboratuvarlar ve tahlil odalarının yer aldığı katlarda kafeteryalar, kitap satış noktaları ve dönemsel kermes stantları da hizmet veriyor. Bu durum, özellikle uzun saatler boyunca hastanede beklemek zorunda kalan hasta ve hasta yakınlarına büyük kolaylık sağlıyor.

HİZMETLER KOOPERATİF ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLÜYOR

Hastane içerisindeki yeme-içme alanları ile diğer ticari noktaların işletmesi, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kurulan bir kooperatif aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Kooperatif bünyesinde çalışan işletmeler; hastalara, hasta yakınlarına ve sağlık personeline gün boyu kesintisiz hizmet sunuyor. İlk kez gelen vatandaşlar, tıbbi hizmet alanlarıyla alışveriş noktalarının iç içe geçmesini ilgiyle karşılıyor.

BÖLGE HALKI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye genelinde benzerine az rastlanan bu konsept, modern sağlık komplekslerinin entegre yaşam alanlarına dönüşümünün önemli bir örneği olarak öne çıkıyor. Antalya merkezin yanı sıra Alanya ve diğer ilçelerden de ileri tetkik ve tedavi için yoğun hasta sevkinin yapıldığı hastane, söz konusu sosyal donatılarıyla uzak mesafeden gelen ziyaretçilerin bekleme sürelerini daha konforlu geçirmesine olanak tanıyor. Binayı kullanan vatandaşlar, bu yenilikçi yapıyı "AVM konforunda hastane" olarak nitelendiriyor.