Antalya'nın Korkuteli ilçesi ile Burdur'un Bucak ilçesi arasındaki ulaşımı rahatlatacak Çubuk Beli Tüneli projesinde iş makineleri yeniden sahaya indi. Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, 2017 yılında temeli atılan ve ilk etapta 2020 yılında tamamlanması planlanan projede çalışmalar bir süre aksamıştı. Son günlerde tünel girişinde faaliyetlerin tekrar başlamasıyla birlikte, projenin 2027 yılı içerisinde ulaşıma açılması hedefleniyor.

Güzergahta 2021 yılında yapımına başlanan Korkuteli-Bucak duble yolu daha önce tamamlanarak hizmete girmişti. Garipçe ve Datköy arasındaki 49 kilometrelik yolun trafiğe açılması özellikle ağır tonajlı araçların geçişini kolaylaştırdı. Buna rağmen tünel kısmındaki gecikme bölgedeki ulaşım bütünlüğünü etkiliyordu.

PROJENİN GEÇMİŞİ VE TEKNİK DETAYLAR

Tünelin teknik altyapısı hakkında geçmiş yıllarda çeşitli resmi veriler kamuoyu ile paylaşılmıştı. 2018 yılında sahada inceleme yapan AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, projenin 2 bin 200 metre uzunluğunda üç şerit gidiş ve 2 bin 200 metre iki şerit geliş şeklinde tasarlandığını bildirmişti. Ayrıca iki tüp arasında her 500 metrede bir acil durum araç geçiş bağlantısı bulunacağı ve o dönem kazı çalışmalarında 270 metre seviyesine ulaşıldığı açıklanmıştı.

ÇUBUK BELİ TÜNELİ BÖLGEYE NE KAZANDIRACAK?

2023 yılındaki genel seçimler öncesinde dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da çalışmaların 24 Nisan 2023 tarihinde yeniden başlayacağını duyurmuş, ancak sahada beklenen kalıcı ilerleme sağlanamamıştı. Kış aylarında kar, buzlanma ve sis nedeniyle zorlu coğrafi şartlara sahne olan geçidin tünel ile aşılması planlanıyor. Antalya'yı iç bölgelere bağlayan bu kritik arterin tamamlanmasının, Akdeniz Bölgesi'nin genel lojistik akışına ve turizm taşımacılığına muhtemel etkisi yakından takip ediliyor.