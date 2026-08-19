ALANYA’NIN Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan Ali Efe Parkı’nda bazı kişilerin geride bıraktığı çöpler, vatandaşların ve bölgede yaşayan yerleşik yabancıların tepkisine neden oldu. Özellikle yaz akşamlarında serinlemek, dinlenmek ve sosyalleşmek amacıyla yoğun olarak kullanılan parkta sabah saatlerinde ortaya çıkan görüntüler çevre duyarlılığını bir kez daha gündeme getirdi.

Parktaki oturma gruplarının üzerinde ve çevresinde bırakılan çekirdek kabukları, sigara izmaritleri, içecek şişeleri ve çeşitli atıklar, ortak kullanım alanlarında kötü bir görüntü oluşturdu. Sabah saatlerinde parkı kullanan vatandaşlar, karşılaştıkları manzaranın Mahmutlar’a yakışmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

HER SABAH AYNI MANZARA

Bölge sakinleri, Alanya Belediyesi ekiplerinin Ali Efe Parkı’nda rutin olarak temizlik yaptığını ancak bazı kişilerin duyarsız davranışları nedeniyle temizlenen alanların kısa süre içerisinde yeniden kirlendiğini ifade etti.

Özellikle akşam saatlerinde parkta vakit geçiren bazı grupların yedikleri ve içtikleri ürünlerin atıklarını toplamadan bölgeden ayrıldığını belirten vatandaşlar, çöplerin çöp kutularına atılmasının herkesin yerine getirmesi gereken temel bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

‘BU GÖRÜNTÜLERDEN UTANIYORUZ’

Ali Efe Parkı’nın çevresinde restoran ve işletmelerin de bulunduğuna dikkat çeken mahalle sakinleri, bölgeye çok sayıda yerli ve yabancı misafirin geldiğini belirtti. Parktaki kötü görüntünün yalnızca çevre kirliliği oluşturmadığını, Mahmutlar’ın kent imajını da olumsuz etkilediğini dile getiren vatandaşlar, misafirlerin bu manzarayla karşılaşmasından rahatsız olduklarını ifade etti.

Parkın çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan vatandaş tarafından kullanıldığına işaret eden bölge sakinleri, ortak yaşam alanlarının temiz tutulmasının yalnızca belediyenin değil, parkı kullanan herkesin sorumluluğunda olduğunu söyledi.

ZABITAYA DENETİM ÇAĞRISI

Yaşanan sorunun temizlik çalışmalarının artırılmasından çok çevreyi kirleten kişilerin önlenmesiyle çözülebileceğini savunan vatandaşlar, zabıta ekiplerine de çağrıda bulundu.

Özellikle parkın yoğun kullanıldığı akşam ve gece saatlerinde denetimlerin artırılmasını isteyen bölge sakinleri, çevreyi kirleten ve ortak kullanım alanlarına zarar veren kişilerin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

‘ORTAK ALANLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM’

Mahalle sakinleri, herkesin kullandığı parkların temiz ve düzenli kalabilmesi için toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini belirterek vatandaşlara da çağrıda bulundu.

Belediye ekiplerinin her gün temizlediği alanların birkaç saat içerisinde yeniden aynı hale getirilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden vatandaşlar, Ali Efe Parkı başta olmak üzere Mahmutlar’daki tüm ortak yaşam alanlarının korunması ve gelecek nesillere temiz bırakılması için herkesi daha sorumlu davranmaya davet etti.