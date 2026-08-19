CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 2’nci haftasında 23 Ağustos Pazar günü evinde Beşiktaş ile oynayacağı önemli karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Turuncu-yeşilliler, güçlü rakibi karşısında sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Alanyasporlu futbolcular, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde antrenman sahasında bir araya geldi. Takımın çalışması ısınma hareketleriyle başladı.

PAS ÇALIŞMALARININ ARDINDAN TAKTİK PROVA

Isınma bölümünün tamamlanmasının ardından futbolcular pas uygulamalarına geçti. Teknik heyetin belirlediği program doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarda oyuncuların pas organizasyonları üzerinde duruldu.

Antrenmanın son bölümünde ise Beşiktaş karşılaşmasına yönelik taktik çalışma gerçekleştirildi. Teknik direktör Joao Pereira ve ekibi, oyuncularla maç planı üzerinde çalışırken antrenman taktik uygulamaların ardından sona erdi.

GÖZLER BEŞİKTAŞ MAÇINA ÇEVRİLDİ

Süper Lig’de yeni sezonun ilk haftasının ardından gözünü Beşiktaş karşılaşmasına çeviren Akdeniz temsilcisi, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleden istediği sonuçla ayrılmayı hedefliyor.

Alanyaspor açısından sezonun ilk iç saha mücadelelerinden biri olacak karşılaşmanın kentte de büyük ilgi görmesi bekleniyor.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Turuncu-yeşilli ekip, Beşiktaş maçına yönelik hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. Teknik heyetin hafta boyunca yapılacak çalışmalarda karşılaşmanın taktik planı üzerinde durması bekleniyor.

Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş, 23 Ağustos Pazar günü Trendyol Süper Lig’in 2’nci haftasında karşı karşıya gelecek.