MAHMUTLAR Mahallesi’nin en önemli ulaşım arterlerinden Atatürk Caddesi’nde asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. ASAT tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ardından bozulan yol ve oluşan yoğun toz nedeniyle uzun süredir sıkıntı yaşayan bölge esnafı ile vatandaşların sorununun giderilmesi amacıyla Alanya Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar önemli ölçüde ilerledi.

Altyapı çalışmalarının ardından Atatürk Caddesi’ndeki yolun durumu özellikle bölge esnafının tepkisine neden olmuştu. Bozuk zemin ve araç geçişleriyle birlikte oluşan toz, hem iş yerlerini hem de bölgede yaşayan vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkiliyordu.

ÖZÇELİK ESNAFA SORMUŞTU

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette Atatürk Caddesi esnafıyla bir araya gelerek asfalt çalışmasının zamanlaması konusunda görüşlerini almıştı.

Çalışmanın turizm sezonunun ardından mı yoksa hemen mi başlaması gerektiği konusunda esnaf ve vatandaşlarla adeta mini bir referandum gerçekleştiren Başkan Özçelik, bölgeden gelen talebin çalışmaların bekletilmeden başlaması yönünde olması üzerine ekiplerin harekete geçmesini sağlamıştı.

Vatandaşların tercihinin ardından başlayan asfaltlama çalışmalarıyla caddenin etaplar halinde yenilenmesi için yoğun bir çalışma programı uygulanmaya başlandı.

KESTEL SINIRINDAN MEVLÂNA KAVŞAĞI’NA KADAR TAMAMLANDI

Çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi veren Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Sönmez, ekiplerin hızlı bir şekilde ilerlediğini belirtti. Kestel sınırından Mevlâna Kavşağı’na kadar olan bölümde asfalt çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Sönmez, ortaya çıkan çalışma temposundan memnun olduklarını söyledi.

‘35 GÜNDEN DAHA ERKEN BİTEBİLİR’

Atatürk Caddesi’ndeki asfaltlama için başlangıçta 35 günlük bir çalışma süresi öngörüldüğünü hatırlatan Sönmez, mevcut hızın korunması halinde işlerin planlanandan önce tamamlanabileceğine dikkat çekti.

Sönmez, “Çalışmalar beklediğinizden daha hızlı ilerliyor. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Caddenizin asfalt işleri için 35 günlük bir süre öngörüldü ama eğer çalışmalar bu hızla sürerse daha erken bitecek gibi görünüyor” dedi.

SÖNMEZ’DEN BELEDİYE EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Mahallenin önemli sorunlarından birinin çözümü için yoğun mesai harcandığını belirten Muhtar Sönmez, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, “Mahallemizin bu önemli sorununu çözmek için çalışmaları başlatan Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’e, Başkan Yardımcımız Murat Levent Koçak’a, Başkan Danışmanımız Nazmi Zavlak’a, Fen İşleri Müdürümüze ve tüm çalışanlara canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ESNAFA SABIR VE HOŞGÖRÜ TEŞEKKÜRÜ

Çalışmalar nedeniyle bölgede zaman zaman ulaşım ve ticari faaliyetlerde aksaklıklar yaşanabildiğine de değinen Sönmez, süreç boyunca anlayış gösteren esnafa ayrıca teşekkür etti.

Sönmez, “Esnaflarımıza da çalışmalar esnasında gösterdikleri sabır ve hoşgörüden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Çok kısa sürede çalışmalar tamamlanacak ve bölgede ulaşım konforu artacak” diye konuştu.

Atatürk Caddesi’ndeki asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasıyla altyapı sürecinin ardından yaşanan bozuk yol ve toz sorununun sona ermesi, bölgedeki sürüş ve yaya konforunun önemli ölçüde artması bekleniyor.