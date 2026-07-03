AP News'in aktardığına göre, Kasım 2025'ten bu yana 13 Avrupa Birliği ülkesi ve Birleşik Krallık'ta tavuk aromalı hazır noodle tüketimiyle bağlantılı salmonella salgını yaşanıyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından doğrulanan vaka sayısı 106'ya ulaştı.

Kurumların yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında, hastalanan 49 kişinin tedavi altına alındığı bildirildi. Vakaların 33'ünün 10 yaş altı çocuklardan oluşması, yetkililerin dikkatini tüketim alışkanlıklarına yöneltti. Almanya ve Litvanya'da satılan bazı ürünlerden alınan numunelerde Salmonella Stanley ST2045 bakterisine rastlandı. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ve Gıda Standartları Ajansı (FSA) da kendi bölgelerindeki vakaların geri çağrılan ürünlerle bağlantısını inceliyor.

ÇOCUKLAR NEDEN DAHA FAZLA ETKİLENDİ?

Uzmanların yürüttüğü incelemelerde, salgından çocukların orantısız şekilde etkilenmesinin temel nedeni olarak hatalı tüketim alışkanlıkları gösterildi. Bazı çocukların hazır noodle paketlerini sıcak su eklemeden ve baharat karışımıyla birlikte çiğ olarak tükettiği belirlendi. Yetkililer, kaynar su ile hazırlama aşamasının olası bakterileri yok etmek için kritik bir adım olduğunu vurgulayarak, pişirilmeden yapılan tüketimin enfeksiyon riskini doğrudan artırdığını açıkladı.

SALMONELLA BELİRTİLERİ NELERDİR VE NASIL KORUNULUR?

Bakterilerle kirlenmiş gıdaların vücuda alınmasından 6 saat ile 5 gün sonra ortaya çıkan salmonella enfeksiyonu; ishal, karın ağrısı, ateş ve kusma gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Hastalık genellikle bir hafta içinde kendiliğinden düzelse de, bağışıklık sistemi tam gelişmemiş küçük çocuklarda tablo ağırlaşabiliyor. Sağlık otoriteleri, ebeveynleri çocukların paketli gıda tüketimini denetlemeleri ve ürünleri mutlaka arka yüzündeki hazırlama talimatlarına birebir uyarak servis etmeleri konusunda uyarıyor. Soruşturma genişledikçe yeni geri çağırma kararlarının alınabileceği de ifade ediliyor.