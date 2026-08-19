AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, yoğun siyasi çalışmalarının arasında bu kez özel hayatına ilişkin anlamlı bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Başkan Tavlı, hayat arkadaşı Saadet Sezen Tavlı’nın yeni yaşını sosyal medya hesabından yayımladığı aile fotoğrafları ve romantik mesajla kutladı.

Ailesiyle birlikte geçirdiği özel anlardan kareleri takipçileriyle paylaşan Tavlı, eşine duyduğu sevgiyi samimi ifadelerle dile getirdi. Tavlı’nın paylaşımı kısa sürede yakın çevresinden ve takipçilerinden çok sayıda kutlama mesajı aldı.

‘BERABER YAŞ ALACAĞIMIZ NİCE MUTLU YILLARIMIZ OLSUN’

Başkan Tavlı, doğum günü mesajında sağlık, huzur ve mutluluk temennilerini dile getirerek eşi Saadet Sezen Tavlı’ya şu sözlerle seslendi:

“Yeni yaşın sağlıkla, sıhhatle, huzurla ve bereketle gelsin. Beraber yaş alacağımız nice mutlu yıllarımız olsun. Doğum günün kutlu olsun bir tanem.”

Tavlı’nın hayat arkadaşına yönelik bu sözleri, paylaşımın en dikkat çeken bölümü oldu. Aile fotoğraflarıyla birlikte yayımlanan mesaj, Tavlı çiftinin mutluluğunu da takipçileriyle buluşturdu.

PAYLAŞIMA YOĞUN İLGİ

Siyasi çalışmalarının yanı sıra zaman zaman ailesiyle geçirdiği özel anları da sosyal medya hesabından paylaşan Mehmet Şarani Tavlı’nın doğum günü kutlaması, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Paylaşımın ardından Saadet Sezen Tavlı’nın yeni yaşını kutlayan çok sayıda mesaj gelirken, Tavlı çiftine birlikte geçirecekleri sağlıklı, huzurlu ve mutlu yıllar temennisinde bulunuldu.

Başkan Tavlı’nın eşine yönelik romantik ve samimi mesajı, Alanya siyasetinin yoğun gündemi arasında sıcak bir aile paylaşımı olarak dikkat çekti.

Biz de Saadet Sezen Tavlı’nın doğum gününü kutluyor, ailesi ve sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice yaşlar diliyoruz.