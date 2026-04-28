Konya’da tefecilik yaptığı öne sürülen bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin “emlakçı” ve “oto galerici” adı altında faaliyet göstererek vatandaşları yüksek faizle borçlandırdığı iddia edildi.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP SONUCU OPERASYON

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimliklerini belirledi. Elde edilen deliller doğrultusunda, Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

30 MİLYON TL’LİK ZİYNET EŞYASI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda dikkat çekici miktarda malzeme ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda;

Yaklaşık 30 milyon TL değerinde ziynet eşyası,

3 milyon TL nakit para,

665 euro,

422 adet senet,

5 adet çek,

384 uyuşturucu hap,

1 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal bulundu.

TEFECİLİK İDDİASIYLA SORUŞTURMA

Ele geçirilen senet ve çeklerin, yüksek faizle borçlandırılan kişilere ait olduğu değerlendiriliyor. Soruşturma kapsamında, mağdur sayısının artabileceği ve yeni gözaltıların olabileceği belirtiliyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yetkililer, benzer yöntemlerle faaliyet gösteren kişi ve gruplara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Operasyon, finansal suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koydu.